Ecco la scuola ecologica: pannelli di legno, fotovoltaico e domotica

In Toscana spunterà presto una scuola ecologica. Sarà interamente in legno (pannelli ecocompatibili), insonorizzata con pannelli acustici, alimentata energeticamente con pannelli fotovoltaici e dotata di impianto di domotica per l’apertura delle finestre.

L’edificio che sarà costruito nel comune di Calcinaia, in provincia di Pisa, svilupperà una volumetria di 16.500 metri cubi, con massimi livelli di sicurezza antisismica, e ospiterà un istituto comprensivo.

Come riporta anche la testata online QuiNews Valdera.it, i lavori dovrebbero essere aggiudicati entro l’estate e potrebbero iniziare in autunno per essere completati per l’anno scolastico 2020/2021.

Per la costruzione sono stati stanziati già 5,5 milioni di euro che arrivano dal fondo della Banca Europea per gli Investimenti (assegnati DM con 100/ del 2017) e dai finanziamenti della Regione per l’edilizia scolastica.