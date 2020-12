È possibile utilizzare la mascherina di comunità o si è obbligati ad usare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola? Di

Si può utilizzare la mascherina di comunità o si è obbligati ad usare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola? A questa domanda risponde il Ministero dell’Istruzione.

Il DPCM 3 novembre 2020 prevede che, oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura commissariale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del DPCM, “possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.

Dunque sì anche alle mascherine di comunità, anche auto-prodotte purché siano lavabili.

La scuola, ricordiamo, consegna quotidianamente le mascherine di tipo chirurgico a tutto il personale e agli studenti, grazie alla fornitura di 11 milioni di dispositivi al giorno messi a disposizione dal Commissario straordinario per l’emergenza.

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Istruzione sono stati distribuiti alle scuole, al 10 dicembre, oltre 900 milioni di mascherine, esattamente 931.316.790.

La distribuzione regionale vede la Lombardia in testa con 155 milioni poi Lazio con 105, Sicilia con 89, Veneto con 81, Emilia Romagna con 75, Piemonte con 64. 716 milioni sono state distribuite agli adulti (una media di 9,5 milioni di mascherine al giorno), 215 milioni, invece, ai bambini (2,8 milioni di mascherine al giorno).

La distribuzione per istituto: 864 milioni per le scuole statali, 66 milioni per le scuole paritarie. Nel dettaglio: 570 milioni per gli istituti comprensivi, 5 milioni per gli istituti omnicomprensivi, 70 milioni per le scuole primarie, 7 milioni le scuole medie, 270 milioni per le scuole secondarie.