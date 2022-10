“È la scuola che cambia il mondo”, R-Store, Apple Authorised Education Specialist a Fiera Didacta

Didacta è sicuramente l’occasione per focalizzare la nostra attenzione sull’esperienza di supporto che R-Store ha maturato nel mondo della didattica digitale. Esperienza che si basa su aspetti che permettano agli studenti di sviluppare il proprio potenziale creativo in un ambiente inclusivo privo di barriere. È proprio la scuola che forgia le menti delle prossime generazioni, per questo è importante che essa stessa si innovi e rinnovi, affiancando alla formazione classica forme moderne di approccio e pianificazione della didattica, sfruttando l’eccellenza tecnologica. Questo percorso di affiancamento e modernizzazione, fornisce ad Istituti, docenti e studenti, strumenti e conoscenze per portare la scuola a un nuovo livello di eccellenza formativa.

R-Store, Apple Authorised Education Specialist, è impegnata su tutto il territorio nazionale per offrire un servizio di consulenza e supporto alla transizione didattica a favore di un approccio scolastico digitale, rivitalizzando l’offerta formativa e l’esperienza d’apprendimento degli alunni.

Supporta costantemente direttori scolastici e insegnanti nel progettare ambienti digitali che stimolino l’interazione, la creatività e l’apprendimento per facilitare al meglio il percorso di ogni studente, ed è proprio la tecnologia a offrire un grande vantaggio in tal senso.

Sono vari i progetti che nell’anno 2021/2022 ci hanno visti collaborare attivamente con le realtà istituzionali locali, che grazie alla realizzazione di classi digitali hanno coinvolto sempre più i giovani in ambienti stimolanti, creativi e inclusivi.

Quest’anno, tra le esperienze di maggior successo, ricordiamo la collaborazione con il Comune di Catania che ha coinvolto 14 IC (Istituti Comprensivi) in un progetto basato su contenuti di coding, favorendo l’accessibilità e l’inclusione. All’interno delle scuole oggetto dell’attività, sono state realizzare aule/laboratori digitali e l’effetto è stato un importante aumento dell’interesse e la diminuzione del fenomeno “dispersivo”.

R-Store ha supportato inoltre l’VIII Municipalità di Scampia (NA) nel progetto finalizzato ad abbattere l’elevato tasso di dispersione scolastica coinvolgendo i giovani dei 17 Istituti Comprensivi dell’Area Metropolitana, in ambienti stimolanti e creativi.

Grande soddisfazione è emersa anche dalla partnership attivata con il Comune di Cassino, con il quale R-Store ha creato un polo didattico all’interno del quale allestire Aule, Laboratori e Biblioteca digitali da metter a disposizione del tessuto sociale dei comuni dell’area. Progetto che continuerà all’interno del palazzo della cultura, nel quale il team di esperti R-Store si occuperà, della formazione di docenti e studenti.

Gli Uffici Regionali Scolastici di Veneto e Toscana, hanno optato per avvalersi delle competenze di R-Store e delle esperienze già maturate, per avviare un processo di informazione e di formazione ai docenti dei rispettivi sistemi didattici, con l’obbiettivo di tradurre le attività di formazione nella creazione di Aule digitali che utilizzino iPad per dare seguito a quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione: evolvere la didattica.

L’obiettivo della nostra partecipazione alla Prima Edizione di Didacta Sicilia è condividere l’esperienza maturata con direttori scolastici, insegnanti e genitori e fornire momenti formativi e di confronto per accrescere un interesse ed apertura alle potenzialità̀ della didattica digitale Apple.

La manifestazione, infatti ci permetterà di dare spazio alla nostra ambizione è di riuscire ad accompagnare sempre più scuole in questo percorso per costruire insieme la scuola che cambia il mondo.

