12.000 euro di differenza salariale tra chi ha la laurea e chi no, ma dipende anche dall'inquadramento professionale. Tra gli indirizzi più remunerativi ingegneria, economia e matematica. I dati di University Report 2025

C’è stato un tempo in cui il possesso di una laurea, oltre ad essere motivo d’orgoglio per chi raggiungeva un così importante obiettivo, era il passe-partout ideale per entrare nel mondo del lavoro, a prescindere dal titolo di studio o dal luogo di provenienza. Oggi, però, il rapporto tra istruzione universitaria e mondo del lavoro è diventato sempre più complesso e frammentato: se da un lato la laurea continua a rappresentare un investimento importante in termini di crescita professionale, dall’altro emergono disparità rilevanti tra percorsi di studio, sedi universitarie e territori. I dati raccolti nell’University Report 2025 mettono in luce quanto il titolo di studio incida in modo differente sulle opportunità retributive e di carriera, ma mostrano anche quanto il mercato odierno richieda una maggiore aderenza tra competenze offerte e fabbisogni reali. In questa prospettiva, comprendere le dinamiche di ritorno economico dell’istruzione non è solo un esercizio statistico, ma una necessità concreta per orientare decisioni individuali e politiche pubbliche.

Titolo di studio e livelli retributivi

Il titolo di studio continua a rappresentare un fattore determinante nella definizione delle retribuzioni. In particolare, si nota che alcuni indirizzi di studio, come ingegneria chimica e dei materiali, ingegneria nucleare, ingegneria aerospaziale, scienze economiche e scienze matematiche sono tra quelle che garantiscono i salari più alti fin dalle prime fasi in cui i giovani entrano nel mondo del lavoro: si tratta di professioni che consentirebbero un guadagno superiore ai €35.000 lordi annui già nella fascia 25-34 anni.

Tuttavia, non tutti i livelli di istruzione garantiscono lo stesso vantaggio. I dati evidenziano che i titoli accademici superiori – in particolare quelli di secondo livello e post-laurea – offrono un margine retributivo più ampio rispetto ai titoli intermedi.

La differenza tra laureati e non laureati segnala un divario economico già percepibile nei primi anni di lavoro: se nel 2024 il reddito annuo lordo per una persona non laureata è di € 30.063, per quella laureata è di € 41.716, con una differenza di circa 12.000 euro annui tra i due valori, Tuttavia, non tutti i percorsi accademici si equivalgono: la laurea triennale, ad esempio, non produce un incremento retributivo significativo rispetto al diploma, indicando che il vantaggio dell’istruzione superiore si manifesta appieno solo con titoli di livello magistrale o con master.

Il valore massimo si registra tra chi ha conseguito un master di II livello, che secondo lo studio arriverebbe a percepire fino a € 51.301, mentre quello minimo resta legato ai percorsi scolastici obbligatori. Si conferma così che l’istruzione rappresenta una leva di crescita, ma solo a condizione di spingersi oltre i gradi accademici di base.

Lo studio analizza anche la variazione media dei salari tra il 2015 e il 2024 rapportandoli al livello di istruzione dei lavoratori. I dati forniti indicano chiaramente che i salari di chi coloro che hanno la laurea triennale sono cresciuti più degli altri (+16,5%), che si attestano perlopiù attorno ad una crescita compresa tra l’8,5% e il 12%.

Età e ritorno economico dell’istruzione

I dati relativi alle fasce d’età permettono di osservare l’evoluzione del ritorno economico della laurea lungo l’intero ciclo lavorativo. Nelle prime fasi della carriera, la differenza retributiva tra laureati e non laureati è contenuta: ciò dipende dal fatto che i non laureati iniziano a lavorare prima, accumulando esperienza. Ad esempio, una persona tra i 15 e i 24 anni priva di una laurea percepirebbe intorno ai € 26.600 a fronte dei € 28.700 guadagnati da chi ha un titolo di studio accademico. La differenza percentuale tra i due valori è dell’8%, ma il distacco tende ad ampliarsi già a partire dalla fascia d’età successiva (+21%).

Già a partire dai 35 anni, la situazione registra un importante punto di svolta: i laureati cominciano a registrare un’accelerazione salariale significativa, fino ad arrivare a un divario del 76% nella fascia over 55. Il titolo accademico, quindi, si configura come un investimento che produce ritorni nel medio-lungo periodo, soprattutto in termini di avanzamento di carriera e accesso a posizioni di maggiore responsabilità.

Questa dinamica suggerisce che l’istruzione svolge una funzione strategica non solo per l’ingresso nel mercato del lavoro, ma anche per la tenuta occupazionale e la progressione salariale nel tempo.

Differenziali per inquadramento e carriera

L’analisi delle retribuzioni per inquadramento professionale rivela che il possesso di una laurea non garantisce automaticamente un vantaggio economico in tutte le posizioni lavorative. Se il valore aggiunto della formazione universitaria è evidente per dirigenti e quadri, lo stesso non si può dire per le figure operaie. I dati del rapporto indicano che un operaio che abbia fatto solo la scuola dell’obbligo percepirebbe € 27.340 annui contro i € 28.029 di chi ha conseguito un master di II livello, con una differenza tra i due salari inferiore ai € 1.000. Mantenendo lo stesso livello di istruzione applicato ai dirigenti, i primi guadagnerebbero € 101.752 mentre i secondi sfiorerebbero € 113.000.

Lo studio evidenzia inoltre situazioni in cui il differenziale salariale risulta addirittura negativo per chi abbia investito nella formazione accademica: chi è laureato percepisce in media meno (€ 26.817) rispetto a chi ha un titolo inferiore (€ 27.285). Si tratta di un caso emblematico di sovraistruzione, dove le competenze acquisite non trovano uno sbocco coerente nel ruolo ricoperto.

Questa discrepanza sottolinea l’importanza di un corretto allineamento tra titolo di studio e posizione lavorativa, pena il rischio di non valorizzare il capitale umano. In altri termini, la laurea ha un valore effettivo solo se accompagnata da un inserimento in ruoli congruenti.

Atenei, tipologia di corso e differenziali retributivi

Le retribuzioni variano sensibilmente anche in funzione dell’area disciplinare e della tipologia di ateneo frequentato. I dati confermano che i corsi di ambito STEM – in particolare ingegneria, informatica, matematica – garantiscono retribuzioni iniziali più elevate rispetto alle discipline umanistiche o psicologiche.

Ma a incidere è anche la natura giuridica dell’università: chi si laurea in atenei privati o politecnici registra in media stipendi superiori. L’università Bocconi, ad esempio, offre il più alto salario iniziale tra gli atenei considerati, seguita dai Politecnici di Milano e Torino.

Non meno rilevante è la componente territoriale. Gli atenei del Nord Italia, oltre a ospitare una maggiore concentrazione di politecnici e strutture private, tendono a garantire salari più elevati rispetto a quelli del Sud. Il luogo di studio diventa così anche un indicatore geografico di accesso alle opportunità.

In generale, stando alle indicazioni contenute nel rapporto, i primi 10 atenei che garantiscono un maggior reddito annuo lordo sono:

Università Commerciale Luigi Bocconi (€ 41.375)

Politecnico di Milano (€ 38.171)

LUISS Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli (€ 37.258)

Università Cattolica del Sacro Cuore (€ 37.159)

Università degli Studi di Napoli Federico II (€ 36.640)

Università degli Studi dell’Aquila (€ 36.545)

Politecnico di Torino (€ 36.160)

Università degli Studi di Roma Tor Vergata (€ 36.152)

Università degli Studi di Milano Bicocca (€ 36.074)

Università degli Studi di Ferrara (€ 35.953)

Al contrario, le istituzioni accademiche che consentirebbero di avere un reddito annuo più basso sono:

Università degli Studi della Calabria (€ 30.085)

Università degli Studi di Cagliari (€ 30.213)

Università degli Studi di Messina (€ 31.372)

Università degli Studi di Firenze (€ 31.887)

Università degli Studi di Perugia (€ 32.138)

Università degli Studi di Siena (€ 32.629)

Università di Pisa (€ 32.791)

Università degli Studi di Brescia (€ 32.931)

Università degli Studi di Napoli Parthenope (€ 33.054)

Università degli Studi Roma Tre (€ 33.219)

È giusto però ribadire un concetto: non è solo l’appartenenza ad un ateneo tecnico o prestigioso a determinare il livello d’ingresso nel mercato del lavoro. Lo studio mostra infatti come l’Università degli Studi di Messina abbia una percentuale interessante di dirigenti (7%) e quadri (17%) a fronte di una crescita retributiva tra le più alte nel lungo termine (+122,5% tra la fascia 25-34 anni e quella 45-54 anni). Analogamente, Cagliari e Firenze presentano una crescita retributiva nel lungo termine rispettivamente del 73% e del 71,9%, collocandosi al 5° e 6° posto nella classifica per la crescita salariale nel lungo periodo. Ne consegue che alcuni atenei, pur offrendo retribuzioni iniziali più basse, siano capaci di offrire percorsi professionali progressivamente remunerativi.

Indicatori sintetici: payback e traiettorie retributive

L’University Payback Index misura il numero di anni necessari per “ripagare” l’investimento universitario. Gli atenei con migliori performance iniziali – come Bocconi e Politecnico di Milano – sono anche quelli che garantiscono un tempo di ritorno dell’investimento più breve, compreso tra i 12 e i 15 anni.

Tuttavia, non sempre alti stipendi iniziali corrispondono a forti progressioni nel tempo. Alcune università, pur offrendo redditi annui lordi di partenza più modesti, evidenziano incrementi percentuali consistenti nel lungo periodo. Questo fenomeno può essere legato a percorsi di carriera più graduali, ma anche a dinamiche di mobilità geografica o settoriale.

In definitiva, il valore di un percorso universitario non si esaurisce nella retribuzione del primo impiego, ma va valutato alla luce della capacità di accompagnare la crescita professionale nel tempo. In questo senso, l’ateneo rappresenta un punto di partenza che può influenzare, ma non determinare da solo, l’intero sviluppo lavorativo.