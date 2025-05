Due minorenni di 16 e 14 anni fermati con dei coltelli a Napoli: i genitori si scusano con i Carabinieri Di

Durante un controllo di routine nel cuore di Napoli, i Carabinieri hanno fermato due minorenni di 16 e 14 anni, trovati in possesso di coltelli con lame affilate lunghe 23 centimetri.

L’operazione si è svolta nella zona della movida di Chiaia e nel centro storico, coinvolgendo la compagnia Centro dei Carabinieri insieme a pattuglie del nucleo radiomobile e del reggimento Campania.

Al momento del controllo, i due giovani non sono stati in grado di giustificare la presenza delle armi. Hanno consegnato spontaneamente i coltelli, chiedendo però di non informare i loro genitori dell’accaduto. Le forze dell’ordine hanno ritenuto necessario avvisare le famiglie.

Secondo quanto riportato dai militari, i genitori dei ragazzi hanno espresso le loro scuse per l’accaduto, mentre i due minori saranno denunciati per porto abusivo di armi, e i coltelli sono stati posti sotto sequestro.