Dramma in Campania, docente muore mentre si stava recando al lavoro: colleghi sotto choc Di

Tragedia in provincia di Caserta. Come segnala la stampa locale, un docente di 64 anni, originario di Marcianise, è morto mentre era alla guida della propria auto mentre si stava recando al lavoro in compagnia della moglie.

Secondo la prima ricostruzione, un malore improvviso è stato fatale all’uomo. Immediata la chiamata al 118 e il trasferimento all’ospedale di Caserta. Purtroppo il docente è deceduto poco dopo l’arrivo nella struttura ospedaliera. I colleghi dell’uomo sono sotto choc.