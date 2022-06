Dote scuola Lombardia: scadenza domande materiale didattico e borse di studio il 12 luglio Di

Per il prossimo anno la Dote Scuola della Regione Lombardia sarà finanziata con 43 milioni di euro di risorse autonome, cui si aggiungeranno, in previsione, circa 13,2 milioni di euro di risorse statali. Le domande sono aperte fino alle 12 del 12 luglio.

Possono partecipare:

Studenti fino a 21 anni non compiuti, residenti in Lombardia.

ISEE fino a euro 15.748,78.

Iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (sia di istruzione, sia di istruzione e formazione professionale), presso scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie; oppure istituzioni formative accreditate. Gli Istituti scolastici devono aver sede in Lombardia o nelle regioni confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza.

Può essere pertanto presentata domanda anche per gli studenti che:

– nell’anno scolastico 2021/2022 hanno frequentato l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado;

– nell’anno scolastico e formativo 2022/2023 frequenteranno una classe della scuola secondaria di primo o secondo grado ovvero una classe dell’istruzione e formazione professionale.

Il contributo (dotazione regionale o borsa di studio statale) serve per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie nel compimento dell’obbligo scolastico, sia nei percorsi di istruzione che di istruzione e formazione professionale.

Il valore economico del contributo è determinato in relazione alle risorse effettivamente disponibili ed al numero delle domande valide raccolte, entro un minimo di 200 euro e fino a un massimo di 500 euro, in misura uguale per ogni ordine e grado di scuola frequentata e sulla base dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine crescente, con riferimento al valore ISEE posseduto.

