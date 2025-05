Dopo l’introduzione dello psicologo a scuola, arrivano anche i pedagogisti per sostenere studenti e docenti. Il progetto della Regione Puglia Di

Dopo lo stanziamento di 400mila euro per il servizio di psicologia a scuola, la Regione Puglia ha avviato un confronto istituzionale per valutare la possibilità di introdurre la figura dei pedagogisti all’interno delle scuole. L’intervento, sostenuto dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, è stato discusso nel corso di una seduta della Sesta Commissione, su impulso del capogruppo Renato Perrini e con la presidenza della consigliera Tonia Spina.

Il valore educativo e formativo della figura del pedagogista

Secondo quanto riferito da Perrini, l’interesse verso i pedagogisti è cresciuto dopo lo stanziamento di 400mila euro per il servizio di psicologia scolastica. Diverse sollecitazioni hanno richiesto di estendere tale attenzione anche ai professionisti della pedagogia, con l’obiettivo di sostenere non solo gli studenti, ma anche i docenti. “Sono loro che possono immaginare nuove didattiche al passo delle necessità di una scuola che cambia nel tempo” – ha dichiarato Perrini nel suo intervento.

L’Albo degli Educatori Professionali Socio-Pedagogici

Durante l’audizione in Commissione, è stata analizzata la situazione dell’Albo degli Educatori Professionali Socio-Pedagogici, attualmente in fase di organizzazione. Chi è in possesso dei requisiti ha potuto presentare la domanda di iscrizione entro il 31 marzo scorso. Questo passaggio viene considerato cruciale per definire le condizioni normative e operative che potranno consentire l’introduzione ufficiale dei pedagogisti nel sistema scolastico regionale.

Una questione anche di risorse

La possibilità di affiancare i pedagogisti agli psicologi dipenderà però dalla disponibilità di fondi. Perrini ha espresso fiducia nella sensibilità dell’assessore alla Formazione, Sebastiano Leo – oggi assente – auspicando che la Giunta regionale individui le risorse necessarie per dare concretezza a questo percorso.