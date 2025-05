Donne che rinunciano al lavoro dopo la maternità (child penalty) e la carenza delle strutture per l’Infanzia. Penalizzate soprattutto le donne del sud. I dati e gli investimenti Di

Con il termine child penalty si indica l’insieme degli svantaggi sul piano occupazionale e retributivo subiti principalmente dalle donne dopo la nascita del primo figlio. Questo fenomeno comprende decisioni come l’abbandono del lavoro o il passaggio a forme contrattuali ridotte, tipicamente part-time. Per valutarne l’impatto in termini occupazionali, si analizza l’evoluzione dell’impiego tra uomini e donne prima e dopo la nascita del primo figlio, e si calcola la variazione percentuale. Un lavoro che si trova all’interno dello studio di Save the Children intitolato “Le Equilibriste” (pagina 46 e 47).

Gli effetti sul mercato del lavoro femminile

I dati indicano che in Italia i padri mantengono traiettorie lavorative sostanzialmente stabili dopo l’arrivo di un figlio. Al contrario, le madri registrano una probabilità inferiore di 33 punti percentuali nel tornare al lavoro a cinque anni dal parto. La child penalty rappresenta circa il 60% della differenza nel tasso di occupazione tra uomini e donne, aggravando le disparità di genere sul mercato del lavoro. Le donne, in particolare, assumono in misura maggiore compiti di cura, a scapito della continuità lavorativa e delle prospettive di carriera.

Le disuguaglianze territoriali

La penalità maggiore si registra nel Sud e Isole, in particolare quando i figli hanno meno di 5 anni. Il Nord-ovest mostra una penalità minore rispetto alle altre macroaree, specialmente per i figli più grandi. Le penalità tendono a ridursi quando l’età del figlio aumenta (da <5 anni a 6–17 anni), ma restano comunque significative in tutte le aree.

Aumentano i posti disponibili, ma l’offerta non basta

Nonostante un incremento del 4,5% nell’offerta di posti nelle scuole dell’infanzia durante l’anno educativo 2022/2023, secondo i dati Istat, la domanda di servizi per l’Infanzia continua a superare l’offerta: il 59,5% delle strutture segnala la presenza di liste d’attesa, in aumento rispetto al 56,3% dell’anno precedente. Le difficoltà sono più accentuate nel settore pubblico, dove il 68,9% delle strutture dichiara domande inevase; nel Nord, questa percentuale raggiunge il 73,3%.

Queste carenze si riflettono in significative disuguaglianze territoriali. Nel Mezzogiorno, le regioni presentano tassi di copertura inferiori alla media nazionale: Campania 13,2%, Sicilia 13,9%, Calabria 15,7%. Al contrario, il Centro-Nord ha già raggiunto e superato il Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP) fissato a 33 posti ogni 100 bambini entro il 2027. Queste disuguaglianze compromettono l’equità delle opportunità educative fin dai primi anni di vita.

Carenza che si sta cercando di colmare con nuovi investimenti connessi al PNRR. E’, infatti, notizia di pochi giorni fa, la firma di tre decreti che destinano complessivamente 578 milioni di euro a 641 nuovi interventi per potenziare l’offerta educativa nella fascia 0-3 anni. Fondi rivolti con particolare attenzione alle aree del Mezzogiorno, dove la copertura del servizio è inferiore alla media nazionale. L’obiettivo è di raggiungere il target europeo del 33% di copertura e di avvicinarsi al 45% previsto per il 2030, contribuendo così a ridurre la “child penalty”.

L’impatto economico del costo dell’assistenza

Save The Children cita a pagina 48 anche uno studio condotto da Banca d’Italia che mette in evidenza l’esistenza di una correlazione inversa tra il costo dell’assistenza e il tasso di occupazione femminile.

Nello specifico, la riduzione delle rette degli asili nido favorisce l’aumento dell’occupazione femminile e la conseguente diminuzione della child penalty, ovvero la penalizzazione salariale che segue la nascita di un figlio.

In Italia, il costo medio di una retta mensile è di circa 640€ nelle strutture private e 210€ in quelle pubbliche. Attraverso una simulazione, sono stati considerati tre scenari di riduzione dei costi (del 30%, 60% e 90%) con due approcci previsionali: stima ottimista e stima conservativa.