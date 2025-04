Donne ai vertici nella Pubblica Amministrazione: solo il 16,3% nel 2022. Livello più basso al Sud Di

La presenza femminile nei ruoli di vertice della Pubblica Amministrazione rimane limitata. Nel 2022, solo il 16,3% delle posizioni apicali è occupato da donne, e meno di due su dieci ricoprono incarichi di leadership politica negli enti pubblici territoriali, come Comuni e Regioni. Il divario di genere è particolarmente evidente tra le diverse aree geografiche, con una differenza significativa tra Nord e Sud Italia. Questi dati emergono dalla Relazione annuale del Cnel, che analizza i livelli e la qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, presentando i primi risultati provvisori dell’ultimo Censimento delle Istituzioni pubbliche, riferito al 31 dicembre 2022.

Progressi lenti ma presenti

Nel corso degli anni, ci sono stati lievi miglioramenti nella rappresentanza femminile, ma la crescita è lenta. Nel 2020, la percentuale era al 16,0%, mentre nel 2017 era del 14,7%. Le aziende del Servizio Sanitario Nazionale sono quelle che registrano i progressi più significativi, con una presenza femminile che raggiunge il 21,6%, in aumento di 6,5 punti percentuali rispetto al 2020. Altri settori che vedono una crescita sono gli Enti pubblici non economici (19,1%) e le Amministrazioni centrali dello Stato (18,8%).

Disparità regionali e settoriali

La distribuzione della presenza femminile ai vertici varia notevolmente a seconda dell’area geografica e del tipo di ente. Le Regioni, con una rappresentanza del 7,7%, hanno segnato un calo rispetto al 2017, così come le Province e le Città metropolitane (8,8%). Il Sud Italia è l’area con il livello più basso di donne in posizioni di vertice (10,9%), mentre il Nord-est si distingue con la quota più alta (20,9%). Tra le Regioni, la Campania registra il dato più basso (5,8%), mentre il Friuli-Venezia Giulia si posiziona in testa con il 23,1%.

Polarizzazione Nord-Sud

Anche nei ruoli di sindaco o presidente di Regione, meno di due su dieci sono donne, con una forte polarizzazione tra Nord e Sud Italia. Nel Nord, in molte province la presenza femminile supera la media nazionale, mentre nel Sud la situazione è decisamente meno favorevole. In Basilicata, Calabria e Campania, non si registrano donne ai vertici delle istituzioni locali, mentre l’Abruzzo rappresenta un’eccezione, con tre province su quattro sopra la media nazionale.