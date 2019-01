Donazzan: bene eliminazione corsi abilitanti per i docenti

“Condivido in pieno le proposte del ministro Bussetti: gli insegnanti che vincono il concorso hanno il diritto-dovere di insegnare, una volta superata la selezione nazionale abilitante. Basta costosi corsi di ulteriore qualificazione. E ben venga la clausola della continuità didattica: una volta entrati in ruolo, i docenti dovranno rimanere nella stessa sede per almeno 5 anni”.