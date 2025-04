Donazione degli organi, aumentano i “no” sulla Carta d’Identità Elettronica, ma i “sì” restano in maggioranza Di

Nei primi tre mesi del 2025, le dichiarazioni di opposizione alla donazione di organi e tessuti, registrate al momento del rinnovo della Carta d’Identità Elettronica (CIE), sono aumentate del 3,4% rispetto all’anno precedente.

Contemporaneamente, le astensioni – chi non esprime alcuna preferenza – sono diminuite dello 0,6%. I dati, diffusi dal Centro Nazionale Trapianti (CNT) in vista della Giornata della Donazione dell’11 aprile, rivelano un leggero ma significativo cambiamento nelle scelte degli italiani. I numeri: 60% di consensi, ma il 40% dice no Su un totale di 950.000 dichiarazioni raccolte, 570.000 persone (60,3%) hanno confermato la propria disponibilità al prelievo post-mortem, mentre 380.000 (39,7%) si sono opposte. Sebbene i consensi rimangano in maggioranza, l’aumento delle negazioni solleva interrogativi sulle campagne di sensibilizzazione e sulla fiducia nel sistema trapiantologico. L’importanza della Giornata della Donazione In vista dell’11 aprile, il CNT ribadisce l’importanza di informare correttamente i cittadini sulle procedure e sull’impatto della donazione. Ogni rifiuto in più rappresenta un potenziale organo in meno per chi è in lista d’attesa. Le istituzioni e le associazioni puntano a ridurre i dubbi e le paure, promuovendo una cultura della solidarietà consapevole per invertire questa tendenza. I dati

In Italia sul gradino più alto del podio c’è Trento che si attesta come città e provincia più generosa nel Paese in tema di donazioni. Il capoluogo trentino conferma ancora una volta il primato tra le città con oltre 100mila abitanti con 73,6% sì, 22,4% no, astenuti 32,4%. Seguono Sassari e Verona.

Guardando alle Regioni e Province autonome, è sempre Trento a guidare la classifica davanti alla Valle d’Aosta e alla Sardegna.

Tra i comuni, invece, sul podio c’è Verceia (in provincia di Sondrio): su 158 cittadini che hanno rinnovato la Cie si sono espressi in 139 (19 astenuti), 138 sì e un solo no. Sul podio della generosità dopo Verceia quest’anno ci sono Cinte Tesino (in provincia di Trento) e Longano (in provincia di Isernia), mentre dopo tre anni in testa alla classifica si attesta al quarto posto Geraci Siculo (in provincia di Palermo).