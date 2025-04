Domani si svolgeranno regolarmente le elezioni Rsu in tutte le scuole pubbliche, l’ultimo appello ai lavoratori di Anief prima del voto Di

Pericolo scampato: domani, martedì 15 e mercoledì 16 aprile si svolgeranno regolarmente le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali della scuola, operazioni messe in dubbio da un decreto monocratico emesso dal Presidente della Quarta Sezione Ter del TAR Lazio, che ha disposto la sospensione delle elezioni che si concluderanno il 16 aprile nel comparto Istruzione e Ricerca: la richiesta di blocco era stata prodotta da una istanza cautelare proposta da un sindacato che contestava l’esclusione dalle liste elettorali comunicata dall’Aran con note ufficiali del 25 e 26 marzo.

Tra le organizzazioni rappresentative l’Anief si conferma per la sua vitalità e proposizione di un nuovo modo di fare sindacato: nei tre giorni di voto, i lavoratori della scuola avranno la possibilità di fare crescere ancora di più chi negli ultimi anni ha dato prova della sua azione sindacali con i fatti: l’obiettivo dichiarato del sindacato autonomo è quello di cambiare e migliorare il futuro contratto e dare maggiore forza al sindacato per tutelare i diritti dei lavoratori. L’Anief – che si presenta a questo appuntamento dell’urna con 9 mila candidati, le liste presentate nel 70% delle scuole, nel 90% degli Enti di Ricerca, nel 50% degli Atenei e nel 30% degli AFAM – può contare su un primo importante risultato: rispetto al 2021, ha infatti già raggiunto l’incremento delle deleghe del 30%.

Stamani, il presidente nazionale Anief ha delineato le istanze prioritarie che il sindacato intende portare avanti nel prossimo triennio: in una intervista ad Orizzonte Scuola, il sindacalista ha presentato un appello al voto per le elezioni RSU 2025, sollecitando il sostegno alle proprie liste e illustrando le principali azioni intraprese nel corso dell’ultimo triennio nei confronti delle istituzioni italiane ed europee.

In particolare, ANIEF ha richiesto l’introduzione, tramite norma legislativa e contrattuale, di una serie di interventi:

un doppio canale di reclutamento per i precari delle GPS e gli idonei dei concorsi;

assunzioni su tutti i posti vacanti;

creazione di organici aggiuntivi;

parità di trattamento giuridico ed economico tra personale a tempo determinato e indeterminato;

riconoscimento di indennità di servizio.

Gli interventi normativi e giurisprudenziali ottenuti

Nel triennio più recente, ANIEF ha promosso e ottenuto risultati attraverso leggi e sentenze, tra cui:

In ambito nazionale

introduzione delle GPS e procedure di assunzione semplificate (Leggi 159/2019, 41/2020, 106/2021);

bonus docenti per piccole isole (Legge 234/2021);

nuova ricostruzione di carriera per il servizio pre-ruolo (Legge 103/2023);

inserimento idonei concorso 2020 e personale ATA PNRR e Agenda Sud (Legge 112/2023);

permessi retribuiti e formazione per precari (CCNL 2019-2021 dal 18 gennaio 2024);

risarcimenti per abuso di contratti a termine (Legge 166/2024);

indennità di continuità didattica e bonus piccole isole ATA (CCNI MOF 2024/2025);

riconoscimento gradone stipendiale per neo-assunti post 2011 (Sentenza Cassazione 6138/2025);

DL 45/2025 per l’inserimento del 30% degli idonei concorso PNRR.

In sede europea

reclami e sentenze CGUE su carta docenti, abuso contratti a termine, ferie retribuite, e ricostruzione carriera (C-450/2021, C-282/2019, C-543/2023, C-218/2022);

procedura di infrazione contro l’Italia per abuso di contratti a termine (C-155/2025).

Le vertenze costituzionali

ANIEF si è costituita come parte nei ricorsi promossi alla Corte Costituzionale, riguardanti:

l’autonomia differenziata, con parziale accoglimento (Sentenza 192/2024);

l’obbligo vaccinale, respinto ma con effetti politici successivi (Sentenze 63/2024 e 188/2024);

l’emolumento sostitutivo della IVC, respinto, ma seguito da stanziamenti di risorse nel 2024 (Sentenza 15/2023);

il servizio prestato nelle scuole paritarie, con questione pregiudiziale alla CGUE (C-543/2023, Sentenza 180/2021).

Azioni in corso e pre-adesioni

Il sindacato mantiene attive le pre-adesioni ai ricorsi per:

la diffida contro il blocco dell’IVC 2022-2024;

il riconoscimento del servizio nella paritaria nella ricostruzione di carriera;

il bonus mamme per lavoratrici precarie;

la carta docenti da 500 euro per i docenti precari.

LE AZIONI: I RISULTATI OTTENUTI DALL’ANIEF

Legge 159/2019, 41/2020, 106/2021 su introduzione delle GPS e assunzioni in ruolo su posti di sostegno e call veloce

Legge 234/21 bonus 1.000 euro docenti piccole isole

UE: Reclamo 201/2021 al CESD sui posti in deroga di sostegno

UE: Sentenza CGUE 2022 su C-450/2021 carta docenti ai precari

UE: Sentenza CGUE 2022 su C-282/2019 abuso contratti precari docenti di religione cattolica

UE: Raccomandazione 2022 Comitato dei Ministri del Consiglio UE su reclamo n. 146/201 accolto dal CESD su abuso contratti a termine personale scolastico italiano

Legge 103/2023 su nuova ricostruzione di carriera per intero servizio pre-ruolo

Legge 112/2023 su inserimento idonei concorso 2020 e organico aggiuntivo ATA PNRR e Agenda Sud

UE: Deposito ricorso CGUE su C-543/2023 ricostruzione di carriera personale in servizio nelle scuole paritarie

Sentenza Cassazione 29961/2023 su carta docenti al personale precario

Riconoscimento nel CCNL 2019-2021 dal 18 gennaio 2024 dei tre giorni di permesso retribuito ai precari e della formazione retribuita

UE: Sentenza CGUE 2024 su C-218-/2022 pagamento ferie retribuiti al personale precario

Sentenza Cassazione 16715/2024 su retribuzione ferie personale precario scolastico

Legge 166/2024 su risarcimento da 4 a 24 mensilità per abuso dei contratti a termine dopo 36 mesi

Riconoscimento nel CCNI MOF 2024/2025 di indennità continuità didattica al personale precario e bonus piccole isole personale ata su economie

UE: Deposito ricorso CGUE C-155/2025 Commissione UE contro Italia su procedura infrazione 4231/2010 e abuso dei contratti a termine

Sentenza Cassazione 6138/2025 su riconoscimento gradone stipendiale 3-8 per neo-assunti post 2011

DL 45/2025 su inserimento 30% idonei concorso PNRR e graduatoria aggiuntivi idonei dal 2020

