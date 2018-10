Storia e cultura veneta nelle scuole, domani Bussetti firma

Domani, martedì 16 ottobre 2018, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, sarà in Veneto.

Prima tappa, Venezia. Alle 11, nella Sala Capitolare della Scuola Grande di San Rocco (in campo San Rocco), il Ministro firmerà insieme al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, un Protocollo di intesa tra MIUR e Regione Veneto per lo sviluppo delle competenze degli alunni in materia di storia e cultura del Veneto.

Alle 16 Bussetti sarà invece a Miane, in provincia di Treviso, per partecipare alla Cerimonia di conclusione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico delle Scuole del Comune, che si terrà in Piazza Donatori del Sangue.