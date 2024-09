Domani e martedì Anief protagonista al Ministero e alla Camera: chiederà di non congelare la mobilità dei nei assunti, aumentare gli stipendi, assumere i precari, introdurre motoria in tutta la primaria e una svolta sul sostegno Di

Quella che inizia domani sarà una settimana importante per l’azione del sindacato: domani, lunedì 17 giugno alle ore 11, una delegazione dell’organizzazione autonoma Anief si recherà al Ministero dell’Università e della Ricerca, presso la direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali per confrontarsi su una serie di temi.

Sempre domani, ma nel pomeriggio, alle ore 16.00, il sindacato Anief sarà presente al Ministero dell’Istruzione e del Merito per discutere sulla bozza di intesa per la proroga del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2024/2025, oltre che realizzare un’informativa sullo schema di decreto sulle disposizioni relative ai criteri per l’attribuzione di incarichi di sostituzione del titolare di incarico di D.S.G.A. ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

“Domani, come prima cosa, diremo ai dirigenti dell’amministrazione centrale – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – che l’assegnazione provvisoria non si blocca a seconda dello stato giuridico del personale: quello che conta sono le esigenze, che possono essere cogenti anche per i neo-immessi in ruolo. Per questo chiederemo di potere fare formulare la domanda cartacea anche per gli oltre 40 mila neo-assunti e che si accingono a concludere il primo anno di ruolo. Ma andremo al Ministero con la convinzione di trovare delle soluzioni su diverse questioni scolastiche ancora aperte e possibili da migliorare: come la governance, il reclutamento del personale, gli aumenti di stipendio, lo stato giuridico del personale, i problemi dei contrattisti e del precariato, si parlerà anche di tecnologi e policlinici. Il sindacato dirà la sua su tutto”.

Dopodomani, martedì 18,30, alle 9.30, ancora il sindacato Anief, assieme a Cisal e Udir, sarà presente in VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei deputati, per dire la sua nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1902, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, sulle disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. “Sarà l’ennesima occasione per chiedere di introdurre l’attività di motoria, affidata al docente specializzato, già dalla prima classe della primaria, e non solo in quarta e quinta primaria. Inoltre, ribadiremo la necessità, per garantire la continuità didattica sul sostegno, di specializzare tutti i docenti di sostegno, di immettere in ruolo su tutte le cattedre e di trasformarle in toto in organico di diritto cancellando una volta per tutte quello di fatto. Motivo per cui – conclude Pacifico – abbiamo inserito queste richieste tra gli emendamenti al decreto legge n. 71/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 lo scorso 31 maggio”.