Domande per il ruolo da GPS prima fascia sostegno: come si inseriscono preferenze. Calcolo posti a disposizione. GUIDA PER IMMAGINI

Le istanze per l’attribuzione degli incarichi annuali finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia (oltre che per le supplenze da GaE e GPS) si possono presentare sino al 16 agosto. Compilazione domanda online, sezioni: dichiarazione possesso requisiti di cui al D.M. 21 luglio 2022 n. 188; espressione preferenze supplenze annuali finalizzate al nomina in ruolo (D.M. 21 luglio 2022 n. 188).

Tempistica e modalità presentazione

Gli aspiranti inclusi nella GaE e nelle GPS, interessati all’attribuzione delle supplenze, possono presentare la relativa domanda, tramite Istanze Online, sino alle ore 14.00 del 16 agosto 2022.

Con la medesima domanda, gli aspiranti inseriti nella prima fascia delle GPS sostegno partecipano all’attribuzione degli incarichi finalizzati al ruolo compilando le relative sezioni dell’istanza. Il sistema elaborerà prima le istanze per l’attribuzione degli incarichi finalizzati all’assunzione con contratto a tempo indeterminato e poi quelle per l’assegnazione delle supplenze annuali (al 31/08) e sino al termine delle attività didattiche (al 30/06). IL DECRETO

Quindi gli specializzati sostegno possono presentare un’unica domanda con due richieste: ruolo e supplenze (o solo una delle due istanze, se non interessati all’altra).

Sezioni domanda

La domanda è composta da sei sezioni:

Insegnamenti Dichiarazione possesso requisiti di cui al D.M. 21 luglio 2022 n. 188 Espressione preferenze supplenze annuali finalizzate al nomina in ruolo (D.M. 21 luglio 2022 n. 188 ) Espressione preferenze supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche Titoli di riserva Precedenze di cui alla Legge 104 del 5 febbraio 1992

Una volta effettuato l’accesso all’istanza, scelta la provincia e le relative graduatorie (il sistema prospetta tutte le inclusioni in graduatoria valide e le raggruppa per provincia), visualizzati i dati anagrafici e di recapito (al riguardo leggi “Supplenze da GaE e GPS 2022: come si accede alla domanda online. Quali sezioni compilare per le supplenze e quali per il ruolo“), il sistema presenta la pagina con le sezioni da compilare

[Nella guida del MInistero si evidenzia che, nel caso in cui l’aspirante sia presente sia nelle GaE sia nelle GPS in province diverse e nella schermata in cui scegliere le province (in ciascuna delle quali sono raggruppate le graduatorie) scelga solo la provincia delle GaE, nella successiva schermata (quella sopra riportata) non vedrà abilitate le sezioni destinate alla procedura straordinaria di nomina in ruolo di cui al D.M. 21 luglio 2022 n. 188; pertanto, per la partecipazione a quest’ultima, si deve scegliere di provincia di inserimento in GPS]:

Per accedere a ciascuna delle sopra indicate sezioni, bisogna cliccare su “Azioni disponibili” e poi “Accedi”; evidenziamo che le azioni disponibili sono: Modifica; Visualizza; Accedi; Inserisci; Elimina (naturalmente le azioni Modifica, Elimina, Visualizza si utilizzano dopo aver già effettuato l’accesso e la compilazione).

Sezione “Dichiarazione possesso requisiti di cui al D.M. 21 luglio 2022 n. 188 “

La sezione può essere compilata dai soli aspiranti inseriti nella prima fascia delle GPS sostegno, ai fini della partecipazione all’attribuzione degli incarichi annuali finalizzati al ruolo. A tal fine, bisogna cliccare, in corrispondenza della sezione, su “Azioni disponibili” e poi su “Accedi”:

Per compilare la sezione, è sufficiente fleggare la dichiarazione. Come si può leggere nell’immagine precedente, l’unico requisito richiesto per la partecipazione alla suddetta procedura è l’inserimento nella prima fascia delle GPS sostegno. Fleggata la dichiarazione, cliccare su “Salva”.

Sezione “Espressione preferenze supplenze annuali finalizzate al nomina in ruolo”

Anche tale sezione può essere compilata dai soli aspiranti inseriti nella prima fascia delle GPS sostegno, ai fini della partecipazione all’attribuzione degli incarichi annuali finalizzati al ruolo (per accedere alla pagina con le sezioni leggi sopra). Al fine predetto, ossia al fine di compilare la sezione, cliccare, in corrispondenza della sezione, su “Azioni disponibili” e poi su “Accedi”:

Le preferenze da inserire, naturalmente, sono quelle della provincia di inclusione nella GPS prima fascia sostegno. Nel Focus pubblicato dal MI si precisa che:

“Nella scelta delle preferenze l’aspirante può manifestare il proprio gradimento selezionando l’INSEGNAMENTO e la SEDE (scuola/comune/distretto), nell’ordine di maggiore interesse“

L’aspirante presente su più graduatorie (sempre relative al sostegno GPS prima fascia) può scegliere l’insegnamento di interesse e, per esso, indicare le preferenze territoriali di proprio gradimento (puntuali o sintetiche), specificandone l’ordine;

Nel caso l’aspirante fosse incluso su più insegnamenti e volesse esprimere priorità rispetto ad uno di essi, deve indicare prioritariamente tutte le preferenze di interesse (per scuola/sintetiche) per l’insegnamento maggiormente desiderato, e poi procedere con le preferenze per gli altri insegnamenti;

Nel caso di preferenze sintetiche (comune e distretto) l’aspirante può scegliere anche il tipo di scuola (ospedaliera, carceraria, serale, adulti) e la procedura cerca un eventuale posto disponibile anche per questi tipi di scuola. Nel caso l’aspirante non selezionasse nessuna di queste tipologie, la procedura non valuterà la nomina su questi tipi scuola.

Per inserire una preferenza (nell’immagine precedente ne è stata già inserita una), cliccare su “Aggiungi una preferenza”; il sistema prospetta la seguente schermata, ove indicare l’insegnamento (quindi sostegno, ad esempio ADEE – sostegno scuola primaria) e il tipo di preferenza (Scuola, Comune o Distretto):

Indicando “Scuola” nel campo “Tipo di preferenza”, prima di avviare la ricerca, si devono inserire ulteriori informazioni, quali: Comune (campo obbligatorio; il Comune di interesse si seleziona dal menù a tendina contenente la lista dei comuni appartenenti alla provincia per la quale l’aspirante presenta la domanda); Codice Meccanografico della scuola (campo facoltativo); Descrizione della scuola (campo facoltativo). Cliccando su “Cerca”, il sistema farà visualizzare le scuole del Comune selezionato:

Per aggiungere le scuole, spuntare il riquadro accanto alle medesime (vedi immagine precedente), quindi cliccare su “Seleziona” in fondo alla schermata; il sistema salva la preferenza e torna alla schermata precedente:

Per inserire ulteriori scuole, ripetere quanto illustrato sopra.

Per inserire una preferenza “Comune”, bisogna indicare Comune nel campo “Tipo di preferenza” e poi nel campo Comune la denominazione del Comune di interesse (che si seleziona dal menù a tendina contenente la lista dei comuni appartenenti alla provincia per la quale l’aspirante presenta la domanda):

Cliccando su “Seleziona” in fondo alla schermata (vedi immagine precedente), il sistema salva la preferenza e torna alla schermata precedente (scegliendo come preferenza il comune, ai fini dell’attribuzione dell’incarico, saranno considerate tutte le scuole presenti nel comune). Per inserire ulteriori comuni, ripetere quanto appena illustrato.

Per inserire invece una preferenza “Distretto”, bisogna indicare distretto nel campo “Tipo di preferenza” e poi nel campo Distretto scegliere il distretto di interesse:

Cliccando su seleziona in fondo alla schermata, il sistema salva la preferenza e torna alla schermata precedente. Per inserire ulteriori distretti, ripetere quanto suddetto (scegliendo la preferenza distretto, ai fini dell’assegnazione dell’incarico, saranno considerate tutte le scuole presenti in esso, compresi eventuali sedi isolane se presenti).

Inserite le preferenze, come sopra illustrato, le stesse vengono riportate nella schermata “Espressione preferenze supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo”:

Nella schermata (immagine precedente) è possibile:

selezionare attraverso i check le informazioni di interesse;

esprimere l’ordine di gradimento del Tipo Posto all’interno di ogni singola riga, mediante le freccette [CH (sostegno della vista), DH (sostegno dell’udito); EH (sostegno psicofisico)]

modificare l’ordine di gradimento delle informazioni contenute nell’intera riga mediante le frecce poste sotto la colonna Azioni

eliminare il record mediante l’icona del cestino presente sotto la colonna Azioni.

I posti disponibili

Saranno quelli residui dalla call veloce, la procedura di immissione in ruolo che si concluderà l’11 agosto. Quindi potrebbero essere anche zero, ma in alcune regioni i posti sono così numerosi che difficilmente saranno coperti da colleghi disponibili a cambiare provincia/regione. Anche se la prospettiva del ruolo e l’attenuazione dei vincoli relativi alla mobilità potrebbero fare la differenza.

Ecco un primo prospetto

SOSTEGNO INFANZIA

ABRUZZO

BASILICATA

Potenza 4

Matera 0

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

Bologna 5 19

Ferrara 10

Forlì Cesena 3

Modena 14

Parma 7

Piacenza 16

Ravenna 19

Reggio Emilia

Rimini

FRIULI VENEZIA GIULIA 8

LAZIO no posti

LIGURIA

LOMBARDIA

Bergamo 2

Brescia 9

Como 32

Cremona 17

Lecco 7

Lodi 11

Monza Brianza 28

Milano 101

Mantova 33

Pavia 21

Sondrio 1

Varese 31

MOLISE

PUGLIA

Bari 12

Brindisi 13

Foggia 0

Lecce 0

Taranto 25

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

UMBRIA

Perugia 1

Terni 4

VENETO 44

SOSTEGNO PRIMARIA

ABRUZZO

BASILICATA

Potenza 46

Matera 2

Potenza

Matera

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

Bologna 171

Ferrara 71

Forlì Cesena 67

Modena 212

Parma 103

Piacenza 85

Ravenna 108

Reggio Emilia 134

Rimini 40

FRIULI VENEZIA GIULIA 159

LAZIO 665 posti

LIGURIA

LOMBARDIA

Bergamo 336

Brescia 225

Como 311

Cremona 147

Lecco 69

Lodi 77

Monza Brianza 321

Milano 1076

Mantova 208

Pavia 161

Sondrio 66

Varese 304

MOLISE

PUGLIA

Bari 130

Brindisi 67

Foggia 83

Lecce 28

Taranto 72

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

UMBRIA

Terni 29

Perugia 49

VENETO 1.477

SOSTEGNO ADMM SECONDARIA PRIMO GRADO

ABRUZZO

BASILICATA

Potenza 6

Matera 14

Potenza

Matera

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

Bologna 99

Ferrara 67

Forlì Cesena 176

Modena 57

Parma 60

Piacenza 84

Ravenna 85

Reggio Emilia 144

Rimini 52

FRIULI VENEZIA GIULIA 106

LAZIO 953

LIGURIA

LOMBARDIA

Bergamo 328

Brescia 240

Como 202

Cremona 157

Lecco 109

Lodi 56

Monza Brianza 296

Milano 1044

Mantova 189

Pavia 154

Sondrio 44

Varese 240

MOLISE

PUGLIA

Bari 92

Brindisi 46

Foggia 63

Lecce 18

Taranto 78

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

UMBRIA

Perugia 54

Terni 25

VENETO 763

SOSTEGNO ADSS SECONDARIA SECONDO GRADO

ABRUZZO

BASILICATA

Potenza 10

Matera 9

Potenza

Matera

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

Bologna 71

Ferrara 89

Forlì Cesena 44

Modena 144

Parma 44

Piacenza 68

Ravenna 80

Reggio Emilia 107

Rimini 55

FRIULI VENEZIA GIULIA 126 Distribuzione per provincia

LAZIO no posti

LIGURIA

LOMBARDIA

Bergamo 117

Brescia 133

Como 85

Cremona 127

Lecco 36

Lodi 41

Monza Brianza 49

Milano 520

Mantova 106

Pavia 86

Sondrio 44

Varese 92

MOLISE

PUGLIA

Bari 1

Brindisi 0

Foggia 22

Lecce 14

Taranto 44

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

UMBRIA

Perugia 69

Terni 22

VENETO 589

N.B. Questi sono i posti a disposizione per la call veloce. Per conoscere la disponibilità per il ruolo da sostegno GPS prima fascia bisognerà poi detrarre quelli che saranno assegnati. (Alcune regioni non hanno ancora pubblicato le disponibilità)

