Domanda congedo parentale straordinario COVID: come si presenta per i lavoratori settore pubblico?

I dipendenti del pubblico impiego non devono presentare la domanda di congedo straordinario COVID all’INPS, ma direttamente alla propria amministrazione.

Salve.Chiedo aiuto circa il reperimento e compilazione del modulo (se esiste),per chiedere la fruizione di giorni di congedo parentale straordinario,essendo madre di un bambino in DAD alle medie,e docente di sostegno primaria (quindi ,in presenza)con contratto al 30 giugno,e siamo in Campania(zona rossa).Potreste aiutarmi?Nell’attesa di un vostro riscontro,vi saluto.

Nel circolare INPS numero 116 del 2 ottobre 2020, l’istituto specifica che i dipendenti del settore pubblico non devono inviare la propria domanda per fruire del congedo parentale straordinario COVID all’INPS ma direttamente alla propria amministrazione di appartenenza.

Nel pubblico impiego, infatti, sia la fruizione che l’erogazione delle relative indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica di cui il richiedente è dipendente.

A fornire indicazione sulla presentazione della domanda di congedo, così come chiarito nel messaggio, deve essere la stessa amministrazione.