Docenti valutati dagli studenti? “No, il danno è quello di togliere loro il diritto di avere un adulto di riferimento. Il compito è del Ministero”. INTERVISTA a Gaetano Cotena Di

“Non è compito degli alunni decidere a chi affidare un premio o incidere sulla valutazione complessiva di un docente. Resta assodato il diritto di segnalare abusi della professione, ma trovo eccessivo attribuire agli studenti il potere di valutare e incidere sui premi dei loro professori”. E’ caustico il giudizio dello psicologo e psicoterapeuta Gaetano Cotena in merito alla notizia che una scuola, l’Istituto Freud di Milano, dopo il controverso esperimento del voto ai professori, ha lanciato nei giorni scorsi – come abbiamo riferito –l’idea di far attribuire una nota di merito ai docenti da parte dei propri studenti: una sorta di riconoscimento mensile agli insegnanti più apprezzati.

La scuola, che conta 1.300 alunni tra licei e istituti tecnici, affiderà ai rappresentanti di classe il compito di segnalare il docente più meritevole, scelto in base a criteri precisi: dalla capacità di coinvolgere alla chiarezza espositiva, dalla passione didattica all’equità nella valutazione. Con un occhio rivolto alle lezioni coinvolgenti, all’ascolto e al metodo chiaro, gli studenti valuteranno i professori su 12 parametri, tra cui competenze didattiche – capacità di stimolare interesse, strutturare lezioni efficaci e usare metodi diversificati, frontali o di gruppo – relazioni con la classe – disponibilità al dialogo, rispetto, creazione di un clima sereno – organizzazione – puntualità nelle correzioni, trasparenza nei voti, strategie di recupero per chi è in difficoltà. A fine anno, la scuola premierà il “Docente dell’anno”, selezionato tra i vincitori mensili. “Vogliamo valorizzare il merito e creare un circolo virtuoso”, spiega all’ANSA, Daniele Nappo, direttore del Freud. “Il riconoscimento motiva i docenti a migliorarsi e rafforza la fiducia degli alunni nella scuola. Ma attenzione: niente populismo. I criteri sono rigidi per evitare favoritismi”. Un’iniziativa che riaccende il dibattito sul ruolo degli studenti nella valutazione.

E il dibattito come previsto si è acceso. C’è da dire che non è la prima volta che vengono prese iniziative del genere. Dieci anni orsono, nel 2015, ai tempi dell’avvento della Buona Scuola, il nostro giornale aveva rivelato in anteprima il disegno dell’allora sottosegretario all’Istruzione del Governo Renzi, Davide Faraone, di istituire un sistema di valutazione dei docenti da parte degli studenti. In realtà il sistema già all’epoca risultava già collaudato in Trentino dove erano previsti due questionari, uno sui docenti di materie teoriche e uno sui docenti di materie pratiche. “L’insegnante espone gli argomenti in modo chiaro ed efficace con opportuni esempi? E ancora: Indipendentemente dal tuo rapporto con la materia, l’insegnante ha saputo stimolare il tuo interesse? L’insegnante riesce a coinvolgere gli studenti durante le lezioni. L’insegnante ha tentato di stabilire, da parte sua, un clima sereno e costruttivo all’interno della classe? E via di questo passo con una ventina di domande con allegate le risposte multiple preconfezionate sulle quali si invitavano gli alunni a mettere una crocetta.

Il dibattito, come si diceva, si è di nuovo avviato. E Gaetano Cotena proprio non ci sta. Docente di Scienze Umane, oltre che psicologo e psicoterapeuta, Cotena eroga corsi di formazione su competenze emotive e relazionali per docenti di ogni ordine e grado di scuola ed è autore di vari libri sulla scuola. L’ultimo, appena uscito, s’intitola “Il docente al centro. Proteggere il Sé del docente per sviluppare il Sé dell’alunno e prevenire burnout”, Ed. Utet, Università. Nel volume, l’autore sottolinea proprio la necessità di restituire al docente il potere istituzionale e fornisce agli insegnanti strumenti di protezione di sé, di gestione della propria emotività e di costruzione della relazione con gli alunni e le alunne.

Il timore per Cotena è che consentire agli studenti di valutare – e di svalutare – i propri insegnanti potrebbe contribuire ad aggravare la situazione di stress e di burnout cui gli insegnanti sono sempre più esposti, stando anche a recenti studi, come pure abbiamo riferito proprio di recente. Sono stressati gli insegnanti, è stressata buona parte del personale Ata, messo sotto pressione nelle segreterie da una crescente mole di incombenze, sono stressati i dirigenti scolastici. La scuola chiede aiuto. Come emerge dai dati nazionali che emergono dal Report ANP-LUMSA, 2024, (“Indagine sui livelli di stress e benessere dei dirigenti scolastici”, a cura di Ilaria Buonomo e Caterina Fiorilli), su di loro grava un crescente carico di responsabilità.

Professor Gaetano Cotena, come giudica le recenti sperimentazioni fatte da alcune scuole che propongono la valutazione dei docenti da parte degli alunni e dalle alunne?

“Penso sia un modo di attribuire agli alunni e alle alunne una responsabilità che deve restare degli adulti”.

Chi dovrebbe farlo, invece?

“E’ responsabilità del Ministero, del dirigente scolastico, dei processi di selezione e formazione, di una commissione di concorso, selezionare e formare docenti che siano capaci di garantire una buona esperienza relazionale e didattica a scuola. Non è compito degli alunni decidere a chi affidare un premio o incidere sulla valutazione complessiva di un docente. Resta assodato il diritto di segnalare abusi della professione, svalutazioni continue e situazioni che possano nuocere esplicitamente o implicitamente alla salute degli alunni e delle alunne, ma trovo eccessivo attribuire agli studenti il potere di valutare e incidere sui premi dei loro professori. Questo compito – insisto – spetta alle commissioni di docenti che selezionano, spetta al Ministero, spetta al Dirigente, ai colleghi. Ma non attribuiamolo né alle famiglie né agli studenti altrimenti faremo un ulteriore danno a questa generazione”.

E quale sarebbe il danno, secondo lei?

“Il danno è quello di togliere loro il diritto di avere un adulto di riferimento che non è un pari, che non è un amico, che non è una persona da giudicare, ma che è un educatore che sa fare il suo mestiere e a cui l’educando e la famiglia devono affidarsi. Questo responsabilizza ulteriormente la figura del docente ed è per questo che bisogna rimettere al centro del processo di formazione degli insegnanti gli aspetti emotivi e relazionali. Peraltro si corre il rischio di attribuire un potere agli studenti e alle studentesse che non ha niente a che fare con il rispetto dei loro bisogni, ma che potrebbe contribuire a sgretolare la figura del docente come adulto di riferimento, ad alimentare una scuola della compiacenza che non prepara alla vita, in cui didattica e modalità educative vengono controllate da studenti e famiglie e in cui la figura di riferimento necessaria alla costruzione del Super io, direbbe Freud, è assente. Per questo è necessario rimettere il docente al centro, non solo per restituirgli potere istituzionale ma soprattutto per metterlo al centro di un processo di formazione che lo prepari ad affrontare la complessità anche con poteri e competenze relazionali, affinché non sia necessario chiedere agli studenti di giudicare il docente, affinché il minimo indispensabile di un docente competente da un punto di vista relazionale, didattico ed emotivo venga garantito prima ancora di farlo entrare in classe”.

Lei incontra molti docenti durante i suoi corsi di formazione. Lei sostiene che i docenti, spesso sottoposti a stress, sono ormai al collasso. La valutazione da parte degli studenti potrebbe aggravare la situazione?

“L’adulto non deve muoversi per compiacenza ma per competenza. Vado in molte scuole per fare corsi di formazione e, dalle fatiche che emergono dai docenti, evinco che a dare il colpo finale ad una scuola in cui l’adulto che è chiamato ad educare ha sempre meno strumenti e possibilità di incidere sulla crescita del futuro adulto, manca solo la valutazione da parte degli studenti. Sì, i docenti sono al collasso, molti sono a rischio burnout, in classi anche di trenta studenti dove culture diverse si incontrano e spesso fanno fatica a convivere, in cui la sintomatologia psicologica è sempre più dilagante, in cui le famiglie invadono, aggrediscono, svuotano quel poco di potere istituzionale che è loro rimasto. Nelle domande che i docenti mi rivolgono nelle scuole durante i corsi di formazione cercano non solo strumenti per educare, ma anche strumenti di sopravvivenza e di prevenzione del Burnout. L’adulto pertanto deve mantenere la libertà di decidere e fare interventi che vadano anche contro quello che la classe, lo studente o la studentessa si aspettano. Sapere di essere poi valutati inevitabilmente porta il rischio di favorire la compiacenza e di togliere potere istituzionale, necessario in classe quanto quello relazionale, perché gli studenti hanno anche bisogno di un adulto di riferimento che possa garantirgli una buona esperienza relazionale”.

Nel suo ultimo libro Il docente al centro lei parla delle caratteristiche dell’adulto di riferimento. Quali sono?

“Un adulto che non si spaventa della paura del bambino e dell’adolescente. Penso ad alcuni docenti che in prossimità dell’esame di maturità sono più spaventati dei loro studenti. Un adulto competente è capace di dare il limite senza svalutare perché sa creare una cornice relazionale rispettosa e non svalutante, e che non ha bisogno di fare i giochi di prestigio in classe per ottenere l’attenzione e l’ascolto, anche se molte metodologie didattiche sembrano erroneamente andare in questa direzione. Un adulto competente è in grado di fare l’esperienza della co-regolazione, di non invalidare l’emotività dell’altro, di riconoscere all’altro il diritto di sentire, di essere triste, di essere arrabbiato e di riformulare e restituire all’altro con parole nuove la propria emotività. Se uno studente o una studentessa è arrabbiato o arrabbiata per il voto che gli ho dato, posso riconoscergli la legittimità di quella rabbia, perché forse quella volta aveva studiato più di altre volte, ma il voto resterà quello che ho deciso. Nel riconoscimento di quella rabbia e di quella fatica che evidentemente quello studente ha fatto o sta facendo costruisco la relazione anche nel momento in cui sto dando un voto insufficiente che non si aspettava. E infine un adulto competente si offre come modello di adulto di riferimento, capace di gestire la propria emotività”.

Quando devono essere valutate queste caratteristiche?

“Tutto questo deve essere valutato, in fase di selezione, da adulti competenti, da altri docenti o da professionisti che accertino queste competenze, oltre a quelle didattiche e della disciplina insegnata. Ma dobbiamo evitare di immaginare una scuola in cui siano gli studenti a valutare queste competenze, che sono dell’adulto e che l’adulto deve essere capace di trasferire agli studenti offrendosi come modello. Questo non significa non ascoltare i loro bisogni: io lo faccio tutti i giorni in classe, non c’è giorno in cui non inizi la lezione senza chieder loro come stiano e di che cosa abbiano bisogno quel giorno. Ma, sebbene nelle mie decisioni tenga presente le loro risposte e i loro bisogni, so di essere io l’adulto che è lì anche per decidere quello che è necessario quel giorno per gestire la lezione o l’emotività della classe”.

Magari in tanti potrebbero pensare che i docenti siano spaventati dall’essere valutati…

“I docenti sono abituati ad essere valutati e purtroppo anche svalutati”

Chi svaluta i docenti, oggi, secondo lei?

“Le famiglie, l’opinione pubblica, tutti quei personaggi pubblici che parlano del ruolo della scuola e male dei docenti senza aver mai messo piede in una classe, se non per il tempo di una conferenza. I docenti di ruolo affrontano un iter tortuoso di valutazioni prima di entrare in classe: esami universitari, corsi di aggiornamento, prove preselettive, simulazioni di lezioni, tirocini, CFU con esami finali. Il docente, di ruolo o precario, non è spaventato dall’essere valutato nell’esercizio della professione. E’ spaventato dall’entrare in classe svuotato dal potere istituzionale e senza strumenti emotivi e relazionali per affrontare la complessità che si trova di fronte ogni giorno in classe. Questo lo spaventa, e a questo sopperisce ogni giorno con la sua umanità, con le sue buone intenzioni e con la sua professionalità”.