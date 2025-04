Docenti precari: le loro richieste e speranze. Storie di passione e frustrazione Di

Il mondo della scuola italiana è da anni alle prese con una piaga che ne mina le fondamenta: il precariato docente, un fenomeno dilagante nel nostro Paese che sta mettendo a dura prova la qualità dell’istruzione e il benessere psicologico di migliaia di insegnanti. Dietro i numeri e le statistiche si celano storie di vite sospese, di sogni infranti e di un futuro incerto. Abbiamo raccolto le testimonianze di due insegnanti precari che, nonostante le difficoltà, continuano a credere nella loro professione.

Stefano Menichini e S.L, docente con ridotta mobilità, rappresentano una fetta sempre più ampia di docenti italiani costretti a vivere una condizione di precarietà che incide profondamente sulla loro vita personale e professionale. Entrambi hanno iniziato la loro carriera durante l’emergenza Covid, spinti da un forte senso del dovere e dalla passione per l’insegnamento. Tuttavia, le loro aspettative sono state presto disilluse dalla realtà di un sistema che sembra premiare l’instabilità piuttosto che la meritocrazia.

“La precarietà uccide tutto questo”, afferma Stefano, sottolineando come la continua incertezza contrattuale impedisca di costruire relazioni stabili con gli studenti, le famiglie e i colleghi. “È impossibile costruire qualcosa di buono, se ogni anno devi ricominciare tutto da capo in un contesto differente”.

E aggiunge: “Quest’anno scolastico è il primo in cui posso dire di aver perso il sorriso. L’unica cosa che mi manda avanti è il rapporto, insostituibile, che si crea con i ragazzi”.

L’esperienza di S.L, una giovane docente con disabilità motoria, getta una luce cruda sulla complessa realtà del precariato nella scuola italiana. La sua testimonianza, caratterizzata da una straordinaria forza d’animo, ci invita a riflettere non solo sulle difficoltà legate alla precarietà lavorativa, ma anche sulle barriere che le persone con disabilità incontrano nel mondo della scuola.

La precarietà, secondo S.L incide profondamente sulla crescita professionale e sulla vita personale. L’incertezza sulla sede di lavoro, la necessità di organizzare trasporti spesso complessi e onerosi, e la costante preoccupazione per il futuro creano un livello di stress elevato, che rischia di compromettere la qualità del lavoro e il benessere psicologico.

La situazione si complica ulteriormente, nonostante la certificazione di invalidità, a S.L è stata assegnata ad una sede per il concorso lontana dalla sua residenza, costringendola a dover affrontare ulteriori disagi e a chiedere un supporto logistico alla sua famiglia.

Questo episodio evidenzia come, troppo spesso, le persone con disabilità siano viste come un problema da gestire, piuttosto che come una risorsa da valorizzare. La scuola, che dovrebbe essere un luogo di inclusione e di pari opportunità, si rivela ancora oggi un ambiente poco accogliente per chi vive con una disabilità.

Le conseguenze della precarietà

La professione docente, un tempo considerata una delle più nobili, sta vivendo un momento di profonda crisi. Come emerge dalle testimonianze di molti docenti, tra cui quelle raccolte in questa intervista, le aspettative iniziali, legate alla passione per l’insegnamento e al desiderio di contribuire alla crescita del Paese, si scontrano con una realtà fatta di contratti a termine, mobilità forzata e stress cronico. Se la situazione non cambia rapidamente, il rischio è quello di assistere a un progressivo impoverimento della qualità dell’istruzione e a una fuga di talenti dal settore. È necessario un intervento urgente da parte delle istituzioni per garantire ai docenti condizioni di lavoro dignitose e stabili, e agli studenti un’educazione di qualità.

La precarietà ha un impatto devastante sulla crescita professionale dei docenti, sulla qualità dell’insegnamento e, di conseguenza, sull’apprendimento degli studenti. I continui cambi di scuola e di classe rendono difficile creare un ambiente di apprendimento stabile e stimolante. Inoltre, la mancanza di prospettive future e la sensazione di essere sfruttati spingono molti docenti a valutare l’opportunità di abbandonare la professione

Le richieste dei precari

I docenti intervistati chiedono con forza una stabilizzazione immediata e una riforma del sistema di reclutamento che metta al centro il merito e la valorizzazione delle competenze. In particolare, denunciano le torture del concorso PNRR e le incertezze legate all’applicazione dell’articolo 14 bis della Legge 106/202, al centro delle proteste in Lombardia.

Una norma introdotta con l’intento di velocizzare le procedure di immissione in ruolo, prevede che i docenti assegnati a un posto vacante nella stessa classe di concorso e regione di vincita del concorso vengano immessi direttamente su quella cattedra, senza dover partecipare alle espressioni di preferenza. In teoria, una semplificazione. In pratica, un vero e proprio caos che, secondo i docenti, limita fortemente la possibilità di scelta delle cattedre e crea una situazione di grande incertezza.

“Vorrei pertanto che quest’articolo, scritto male, in maniera vaga, irrazionale e contraddittoria venisse disapplicato e abrogato”, afferma Stefano.

“È come se ci avessero tolto la speranza”, continua il docente. “Dopo aver superato un concorso, ci aspettavamo di poter scegliere la nostra sede di lavoro, ma così non è stato. Ci siamo visti assegnare delle cattedre senza neanche aver potuto esprimere le nostre preferenze”.

“Chiediamo che questa norma venga immediatamente rivista e che vengano annullate tutte le immissioni in ruolo effettuate in violazione delle norme vigenti”, continua il docente. “Non possiamo accettare che i nostri diritti vengano calpestati in questo modo”.

È urgente che il Ministero dell’Istruzione intervenga per chiarire questa situazione e per garantire a tutti i docenti la possibilità di esercitare il proprio diritto di scelta.

La storia Stefano e di S.L ci ricorda che il precariato non è solo un problema economico, ma ha profonde ripercussioni sulla vita delle persone e sulla qualità dell’insegnamento. È fondamentale che le istituzioni prendano in carico questa questione e adottino misure concrete per garantire una scuola più stabile, inclusiva e di qualità.