Docenti non abilitati concorso PNRR: potrebbero passare ad altra scuola per contrazione di organico, ma non in altra provincia

I vincitori non abilitati del concorso secondaria PNRR1, che stanno svolgendo servizio a tempo determinato nella scuola assegnata in attesa del conseguimento dell’abilitazione, sono immessi in ruolo nella medesima. Cosa succede se si perde il posto? E se si ricrea nel corso della mobilità?

Contrazione organico scuola assegnata

Ai sensi del D.lgs. 59/2017 e dell’attuativo DM 205/2023, i vincitori non abilitati del concorso PNRR1 scuola secondaria (come anche quelli del PNRR2), una volta individuati dalle rispettive GM per l’assunzione, ottengono un contratto a tempo determinato nel corso del quale conseguono l’abilitazione. L’anno successivo, ottenuto il titolo abilitante, sono immessi in ruolo. Così i docenti individuati nel corrente a.s. 2024/25 hanno avuto assegnata la provincia e la scuola, devono conseguire l’abilitazione entro il 31/08/25 e saranno immessi in ruolo il 1° settembre 2025 nella medesima scuola assegnata (dove sono in servizio) Percorsi abilitanti 36 CFU vincitori di concorso, 120 ore di tirocinio diretto in due mesi. Quali attività sono valide

Qualora nella scuola assegnata, in cui svolgono il servizio a tempo determinato in vista dell’immissione in ruolo nella medesima, vi sia un contrazione di organico e si perda un posto, i docenti in esame saranno assunti a tempo indeterminato in altra scuola della provincia, grazie all’accantonamento dei posti al livello provinciale di cui all’art. 8 del CCNI 25/28:

d) Dalle predette disponibilità vanno detratti:

1. …

2. per ciascun anno del triennio di vigenza del presente contratto, a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente assunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Quanto detto perché i docenti in questione sono ancora a tempo determinato, per cui non fano parte dell’organico dell’autonomia della scuola assegnata, non possono essere dichiarati perdenti posto e presentare domanda di mobilità.

L’assegnazione della nuova scuola avviene da parte dell’USP competente per territorio, come si legge in un decreto dell’Ufficio Scolastico di Cosenza relativo agli assunti con nomina finalizzata al ruolo 2022/23.

Posto recuperato

Cosa succede se nella scuola, in cui il vincitore non abilitato svolge servizio, si è perso un posto che poi si ricrea a seguito della mobilità?

Riteniamo che il posto vada sempre al vincitore di concorso non abilitato (a meno che non si perda un altro posto su cui andrebbe riassorbito l’eventuale docente di ruolo dichiarato soprannumerario). Nella scuola di interesse, infatti, era comunque previsto l’accontamento del posto per il vincitore non abilitato, posto non disponibile ai fini della mobilità, ai sensi del sopra riportato art. 8 del CCNI 25/28.

Sicuramente non si potrà applicare (perché non previsto) la misura di cui all’art. 21 del CCNL 2025/28, in base alla quale, il docente perdente posto che presenti domanda di trasferimento condizionata è riassorbito nella scuola, qualora nel corso dei movimenti venga a cessare la posizione di soprannumero. Infatti, come detto, il vincitore non abilitato non può essere dichiarato perdente posto, poiché non ancora a tempo indeterminato.

Quanto sopra, in risposta ad un quesito posto in relazione da un nostro lettore:

Sono un vincitore del concorso PNRR1 attualmente a tempo determinato in attesa di abilitazione e nella scuola che mi è stata assegnata si perderà una cattedra in organico di diritto sulla mia classe di concorso. Ho letto che, in caso di contrazione, l’accantonamento del posto non sarebbe su sede, ma a livello provinciale. Se durante le operazioni di mobilità si liberasse un posto nella mia scuola attuale per trasferimenti o passaggi, è possibile che venga assegnato a qualcun altro in una fase successiva a quella in cui si verifica il movimento in uscita, visto che l’accantonamento sarebbe caricato dall’ufficio scolastico su provincia a monte delle operazioni e che queste avvengono in modalità informatizzate e automatica? La casistica non è analizzata esplicitamente nel contratto sulla mobilità. Cosa succederebbe, invece, se in provincia non ci fossero posti disponibili? L’accantonamento sarebbe disposto da USR su altra provincia? Su questa casistica non ho trovato nessuna informazione esplicita, ma soltanto dei precedenti in Sicilia, comunque riferiti a cattedre che sarebbero andate in surroga nell’a.s. successivo a seguito di rinuncia dei vincitori (straordinario bis), dunque non occupate al momento della contrazione provinciale.

No, se si perde un solo posto, la cattedra non potrebbe essere assegnata nell’ambito dei movimenti volontari (trasferimento/passaggio), in quanto nella scuola era comunque previsto l’accantonamento di una cattedra non disponibile per la mobilità volontaria. Abbiamo usato il condizionale, in quanto il MIM non ha pubblicato nulla in merito e, qualora fatto, ha divulgato le indicazioni ai soli Uffici scolastici.

Quanto alla seconda domanda, rispondiamo che i posti sono accantonati a livello provinciale e non si può essere assegnati in altra provincia della regione (i ruoli sono infatti provinciali).

