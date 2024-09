Docenti neoassunti dal 1° settembre 2024: Dirigenti sottoscrivono contratto, acquisiscono documenti, controllano punteggio. Per non abilitati concorso PNRR nomina al 31 agosto Di

Con la delega ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado alla sottoscrizione dei contratti di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato del personale docente, educativo e ATA per l’a. s. 2024/2025 l’USR Friuli Venezia Giulia fa il punto degli adempimenti necessari.

I Dirigenti Scolastici delle scuole alle quali è assegnato il personale individuato quale destinatario di immissione in ruolo o di assunzione a tempo determinato finalizzata all’immissione in ruolo stipulano e sottoscrivono i contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzati all’immissione in ruolo per l’a. s. 2024/2025 con

il destinatario della proposta di nomina all’atto dell’assunzione in servizio.

Contratto a tempo determinato per neoassunti da concorso PNRR non abilitati

In base all’art. 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, ai candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso bandito con DDG 2575/2023 privi del titolo di abilitazione sulla specifica classe di concorso si applica quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, e dall’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 59.

Il Dirigente scolastico sottoscrive un contratto a tempo determinato con i suindicati candidati che sono tenuti ad acquisire 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis del citato Decreto legislativo, con oneri a carico dei partecipanti.

Conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determinerà la definitiva immissione in ruolo.

Contratto con clausola risolutiva per docenti assunti con riserva

Rispetto ai soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo a seguito di contenzioso, è fatto obbligo ai Dirigenti scolastici delegati di dare immediata esecuzione alle eventuali sentenze relativamente ai soli ricorrenti e alle sole graduatorie per cui è causa; i contratti stipulati con soggetti inclusi in graduatoria con riserva a seguito di provvedimento giurisdizionale, in ragione dei singoli dispositivi, dovranno recare l’apposita clausola risolutiva espressa, che dispone la risoluzione del contratto stesso in caso di esito favorevole all’Amministrazione del contenzioso pendente.

Invio dei contratto alla Ragioneria Territoriale dello Stato

Il contratto individuale di lavoro, debitamente sottoscritto dalle parti, dovrà essere contestualmente inviato alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai fini del controllo di regolarità amministrativa contabile che, seppur “preventivo” ai sensi dell’art. 5, c. 2, lett. c) del Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, non può comunque precedere l’assunzione in

servizio.

Documenti di rito

I Dirigenti Scolastici avranno cura di acquisire i documenti di rito, che possono essere oggetto di autocertificazione, e di inviarli con la massima tempestività alla competente Ragioneria

Territoriale dello Stato ad integrazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

Controllo punteggio

I Dirigenti Scolastici sono altresì delegati ad effettuare i prescritti controlli dei titoli di accesso alla classe di concorso di assunzione o alla tipologia di posto o specifico profilo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di autocertificazioni.

La nota dell’Ufficio Scolastico dell’USR Friuli Venezia Giulia –