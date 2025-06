Docenti neoassunti 2024/25, i modelli di atti per l’anno di formazione e prova Di

Sono stati resi disponibili all’interno della sezione Toolkit della piattaforma Neoassunti i format dei modelli di atti utili per lo svolgimento dell’anno di formazione e prova 2024/25. I documenti si rivolgono a coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nel percorso di inserimento professionale dei docenti neoassunti: dirigenti scolastici, tutor e docenti.

I materiali sono stati predisposti con l’intento di offrire un riferimento operativo che possa agevolare la gestione degli adempimenti previsti dal percorso formativo, mantenendo tuttavia un carattere di facoltatività. Gli istituti scolastici hanno la possibilità di personalizzare i modelli in base alle proprie esigenze e specificità.

L’approfondimento sui documenti disponibili

All’interno della sezione Approfondimenti è stato pubblicato un articolo intitolato I modelli di atti per l’anno scolastico 2024/25, a cura di Max Bruschi, DT USR Piemonte, che descrive nel dettaglio i contenuti e le finalità dei format messi a disposizione. Il contributo illustra le caratteristiche principali dei documenti e precisa che si tratta di strumenti di supporto, non vincolanti, utili a sostenere le scuole nell’organizzazione e nella documentazione delle attività previste.

Nel testo si sottolinea inoltre che ogni istituzione scolastica può decidere in autonomia se utilizzare tali format, in tutto o in parte, oppure adottare soluzioni alternative coerenti con la propria progettazione formativa.