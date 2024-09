Docenti neoassunti 2024/25, avviso Indire: “L’ambiente online non è ancora aperto” Di

“Cari docenti, l’ambiente online Neoassunti a.s. 2024/2025 non è ancora aperto. Daremo comunicazione della nuova apertura attraverso i nostri canali istituzionali e social”: è l’avviso comparso sul sito Indire dedicato ai docenti neoassunti dello scorso anno scolastico.

In cosa consiste la formazione online

Le attività di formazione online, svolte nell’ambiente Indire, consisteranno in:

analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo;

elaborazione di un proprio portfolio professionale (quella di cui sopra) che documenta la progettazione, la realizzazione e la valutazione delle attività didattiche;

compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;

libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso formativo.

In attesa dell’apertura della piattaforma

L’USR per il Veneto ha fornito recentemente le prime indicazioni. In particolare per ciò che riguarda il bilancio di competenze, che deve essere redatto entro il 31 ottobre (ai sensi del D.M. 226/2022, art. 5 c. 2), in attesa dell’apertura della piattaforma INDIRE, si suggerisce di predisporre il bilancio di competenze in forma cartacea nei tempi previsti dalla normativa, consegnandone copia al Dirigente Scolastico, che provvederà ad allegarlo al fascicolo personale del docente/educatore.

