Docenti, mini call veloce per il ruolo sul sostegno 2025: come funziona e chi può partecipare. Pillole di Question Time Di

Nel question time del 26 maggio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, è stata approfondita una tematica rilevante relativa alle assunzioni sul sostegno. Un focus particolare è stato posto su: le modalità di partecipazione alla mini call veloce per il ruolo da parte dei docenti inseriti in GPS o elenchi aggiuntivi.

La mini call veloce è accessibile a chi si trova in prima fascia GPS o negli elenchi aggiuntivi, ma solo nel caso in cui, al termine delle immissioni in ruolo da GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi restino posti vacanti.

In tale circostanza, è possibile presentare domanda per l’assunzione in un’altra provincia, secondo le modalità stabilite dal Ministero.

La mini call veloce: come funziona?

E’ una procedura prevista dal dm 111/2024.

La mini call veloce è rivolta a tutti coloro che sono inseriti in prima fascia GPS sostegno ed elenchi aggiuntivi 2025/26, a pieno titolo.

Sono esclusi coloro che hanno ottenuto il titolo all’estero e sono ancora in attesa di riconoscimento.

I docenti interessati, se lo desiderano, possono compilare l’istanza per cercare di ottenere il ruolo in una provincia diversa da quella in cui sono inseriti nelle GPS.

È importante sottolineare che, per candidarsi alla mini call veloce, non si deve essere stati rinunciatari alle sedi per il ruolo nella propria provincia (ossia, quando si presenterà la domanda per le max 150 preferenze bisognerà richiedere di essere assunti da GPS indicando il massimo delle preferenze in modo da non essere saltati dall’algoritmo. La mancata assunzione nella provincia di inserimento deve derivare dalla mancanza di posti, non dalla scelta parziale dell’aspirante).

Quali posti saranno disponibili per la mini call veloce

Anche per l’anno scolastico 2025/26 la mini call veloce si realizza solo per i posti di sostegno residui dopo le immissioni in ruolo da

GaE

concorsi

scorrimento prima fascia GPS sostegno + elenco aggiuntivo in ogni provincia

Potrebbero esserci province in cui residueranno dei posti e province in cui non si arriverà a scorrere tutto l’elenco aggiuntivo per cui non rientreranno nella mini call veloce.

Lo scorso anno scolastico, 2024/25, è stato caratterizzato dalla mancanza di posti per ADSS. Quest’anno come potrebbe essere la situazione per la mini call veloce? Ne abbiamo parlato anche con Roberta Vannini di UIL Scuola RUA

C’è speranza per la mini call quest’anno o i posti saranno limitati come lo scorso anno

La disponibilità sarà legata alla trasformazione dei posti da organico di fatto a organico di diritto. Sebbene ci siano stati più posti disponibili per il sostegno, il comune ha perso circa 5.660 posti in organico di diritto. In alcune regioni, come la Lombardia, si sono registrati meno candidati rispetto ai posti disponibili per il sostegno. Questo fa presumere che ci sarà una certa disponibilità anche per la mini call, soprattutto sul sostegno. La UIL Scuola sostiene che i posti disponibili debbano essere assegnati anche su posto comune e non solo su sostegno, per garantire stabilità lavorativa e didattica.