Docenti isole minori Sicilia possono richiedere rimborso integrale biglietti viaggio: online la piattaforma informatica Di

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, fa sapere in un comunicato stampa della Regione Siciliana, che è online la piattaforma informatica che consente ai dipendenti pubblici pendolari nelle isole minori siciliane di richiedere il rimborso integrale dei biglietti di viaggio.

“Tutti i dipendenti pubblici che prestano servizio nelle isole minori siciliane – dice Aricò -, possono finalmente procedere con la richiesta di rimborso integrale attraverso un sistema semplice e funzionale Si precisa che sono rimborsabili i biglietti emessi dalla data di pubblicazione del decreto, avvenuta lo scorso 5 febbraio. Si tratta di un ulteriore passo avanti nell’azione di sostegno a chi è costretto a viaggiare quotidianamente per lavoro, rafforzando così il nostro impegno verso i pendolari del comparto pubblico e le comunità insulari.”

La protesta dei docenti e dei Sindacati, nei giorni scorsi

Una protesta dei docenti delle isole minori si è alzata nei giorni scorsi, in seguito al ritardo del rimborso dei costi sostenuti. Un disagio che ha continuato a distanza di mesi, nonostante un decreto dell’assessore regionale Alessandro Aricò, del 4 febbraio 2025, avesse previsto un nuovo finanziamento a sostegno del personale scolastico e del pubblico impiego, istituendo anche una piattaforma per la richiesta del rimborso.

A sostenere la protesta dei docenti, sono stati i sindacati Cisl Scuola Palermo-Trapani e Uil Scuola Sicilia, denunciando l’inattività della piattaforma regionale per il rimborso.

Uil Scuola Sicilia, in particolare, ha ricordato una legge regionale del 22 febbraio 2023 che rende gratuito questo servizio di trasporto per il personale che lavora nelle isole minori siciliane. “Una legge che trascorso un anno dalla sua approvazione, non è ad oggi, ancora stata resa operativa”, dice il Sindacato.

La denuncia dei sindaci e degli operatori turistici contro l’aumento del 10%

Un ulteriore protesta in questi giorni è giunta dai sindaci delle isoli minori, dagli operatori turistici e da diversi rappresentanti istituzionali, in seguito all’annuncio di un aumento del 10% sui biglietti di navi e aliscafi per le isole siciliane, in vigore dal 1° aprile.

Come chiedere il rimborso?

Gli aventi diritto possono acquistare regolarmente i biglietti presso le compagnie di navigazione e successivamente richiedere il rimborso del 100% del costo, caricando la documentazione necessaria sulla piattaforma predisposta dal dipartimento delle Infrastrutture, accessibile da questo link.

“Le modalità sono analoghe a quelle già attive per il parziale rimborso dei biglietti aerei nell’ambito delle misure contro il caro-voli. L’agevolazione, istituita dal governo Schifani a partire da febbraio 2023, è rivolta a insegnanti e altre categorie di dipendenti pubblici che svolgono la loro attività lavorativa nelle isole minori della Sicilia”, si legge ancora nello stesso comunicato della Regione.