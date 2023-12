Docenti e Ata fuori sede, prorogati fino al 31 dicembre 2024 gli sconti sui trasporti. Anief: risultato iniziale, ora puntiamo ad avere un’indennità fissa per tutti i pendolari a partire da chi lavora in aree disagiate Di

Buone notizie per docenti, dirigenti scolastici, personale Ata e del Ministero dell’Istruzione in servizio in istituti lontani dalle loro residenze: l’amministrazione ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2024 gli sconti e le agevolazioni sui trasporti e di prevedere anche un’estensione in altre aree commerciali.

Il dicastero dell’Istruzione ha annunciato che sarà possibile accedere in via preferenziali a determinati i servizi bancari, in particolare sottoscrivendo mutui per l’acquisto di abitazioni, prestiti personali, scoperti di conto e piani di accumulo.

Su questo genere di accordi, con sconti sulle tariffe che variano tra il 10% e il 20%, l’interesse del personale è garantito: “dal 9 ottobre fino al 18 dicembre, ci sono stati circa 242.000 accessi alle convenzioni già attivate con entità come Trenitalia, Italo, Ita Airways, Aeroporti di Roma e Coldiretti”, scrive Orizzonte Scuola, ricordando che si tratta di lavoratori, in prevalenza insegnanti e Ata, che devono spostarsi frequentemente per motivi di lavoro. Sconti, fino al 15%, sono previsti anche per chi aderisce ai prodotti della Coldiretti. Per accedere ai servizi, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha predisposto una piattaforma dedicata: per usufruire delle agevolazioni occorre identificarsi

Inoltre, dopo la denuncia dell’Anief, si sono attivate anche alcune istituzioni: come la Regione Sicilia, che ha previsto l’abbattimento tra il 25% e il 50% delle tariffe aeree per i residenti siciliani per i voli dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2024. L’iniziativa, voluta dal presidente Renato Schifani e dall’assessore ai Trasporti Alessandro Aricò, è stata finanziata con 27,5 milioni di euro di risorse regionali, ed è focalizzata sui collegamenti aerei da e per l’Isola verso Milano e Roma, con una durata prevista di 13 mesi. Per accedere agli sconti occorre comunicare lo status di residente alla compagnia aerea (anche su piattaforma online) o all’agenzia che rilascia il biglietto mediante autocertificazione all’atto dell’acquisto dello stesso.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, commenta con moderata soddisfazione i risultati raggiunti: “Considerando che questi sconti si dovrebbero sommare al piano sperimentale del Governo che ha introdotto misure di welfare, specifici benefit, abbiamo motivo di credere che si tratti di un risultato iniziale: l’obiettivo è arrivare, però, ad ottenere una specifica indennità di sede da dare a chi lavora in territori disagiati o lontani dalla propria casa, anche per i precari. Il concetto è passato per chi opera professionalmente nelle piccole isole, lo stiamo chiedendo per chi lavora all’interno delle comunità montane: l’obiettivo è farlo avere a tutti i pendolari, come indica anche l’Unione europea. Dal Parlamento negli ultimi tempi sono arrivati – conclude Pacifico – pochi finanziamenti e riservati a una nicchia di lavoratori: i docenti delle piccole isole (3 milioni di euro dalla Legge 234/21) e per premiare la continuità didattica (30 milioni dalla Legge 79/22)”.

Anief ritiene che i dipendenti della scuola hanno diritto a una indennità fissa di trasferta, come pure ai buoni pasto e al pernottamento, così come avviene per altre categorie, come ad esempio i metalmeccanici, ai quali va assegnato “un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro”. I lavoratori metalmeccanici hanno infatti un contratto di lavoro, in vigore dal 1° giugno 2022, grazie al quale sono riconosciute inoltre indennità giornaliere di 44,47 euro per la trasferta fuori sede, 11,97 euro per il buono pasto a pranzo e altrettante per la cena, 20,53 euro per il pernottamento.