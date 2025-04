Docenti e ATA, da 1.200 € fino a 75.000 € con tassi dedicati: le opportunità della Cessione del quinto in convenzione MEF-NoiPA – PrestitoPiù

Per chi lavora nel mondo della scuola, affrontare spese impreviste o portare avanti progetti importanti può richiedere una gestione più flessibile delle proprie risorse economiche.

In questo scenario, una soluzione che può essere considerata dai Docenti e dal Personale ATA è il Prestito in convenzione MEF-NoiPA, che consente di richiedere fino a 75.000 € e oltre, con tassi di interesse riservati, poiché unisce la comodità di una classica Cessione del quinto alle condizioni dedicate della convenzione per i Dipendenti Statali.

Analizziamo le caratteristiche nel dettaglio.

Prestito in convenzione MEF-NoiPA fino a 75.000 € e oltre: le opportunità per Insegnanti e ATA

Grazie alla Convenzione MEF-NoiPA, stipulata tra intermediari finanziari convenzionati e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, i Dipendenti Pubblici e Statali – tra cui Docenti e Personale ATA – possono richiedere un finanziamento con tassi di interesse riservati.

Il finanziamento avviene mediante la formula della Cessione del quinto: un prestito non finalizzato, a tasso fisso, che consente di richiedere fino a 75.000 € e oltre in base al profilo del richiedente, con un rimborso comodo e sostenibile che prevede una rata mensile che non supera mai un quinto (il 20%) dello stipendio netto.

Le caratteristiche della Cessione del quinto nel dettaglio

Importi elevati richiedibili – Da 1.200 € fino a 75.000 € e oltre, in base al profilo del richiedente.





– Da fino a e oltre, in base al profilo del richiedente. Coperture assicurative del rischio di perdita della vita e rischio perdita dell’impiego , obbligatorie ai sensi del D.P.R. n. 180/1950 , incluse nella rata estipulate a cura e spese del Finanziatore.





e , obbligatorie ai sensi del D.P.R. n. 180/1950 incluse nella rata estipulate a cura e spese del Finanziatore. Tasso fisso – Per tutta la durata del finanziamento.





– Per tutta la durata del finanziamento. Rimborso comodo – da 24 a 120 mesi – con una rata mensile fissa trattenuta automaticamente dallo stipendio o dalla pensione, che non supera mai un quinto dello stipendio netto.





– da 24 a 120 mesi – con una trattenuta automaticamente dallo stipendio o dalla pensione, che non supera mai Procedura di richiesta contatto semplice e veloce – Richiesta 100% online.





Richiesta 100% online. Nessun giustificativo di spesa (Fatti salvi gli obblighi di cui al D.Lgs. 231/07)

Inoltre, non prevede ulteriori garanzie e le richieste sono prese in considerazione e valutate anche in presenza di protesti o altre pregiudizievoli.

Perché affidarsi a PrestitoPiù ?

Da oltre 20 anni, PrestitoPiù affianca Dipendenti Pubblici e Statali – tra cui i Dipendenti scolastici – nella realizzazione dei loro progetti, attraverso prestiti su misura.

PrestitoPiù nasce dall’unione di professionisti che condividono una visione comune: aiutare le persone a realizzare ciò che conta davvero.

Consulenti specializzati con oltre 20 anni di esperienza



Premiati come miglior Agenzia per la consulenza al cliente al Leadership Forum, 2023





al Leadership Forum, 2023 Premiati come miglior rating per la soddisfazione del cliente da Prestitalia S.p.A., 2024





da Prestitalia S.p.A., 2024 Garanzia di qualità del servizio certificata ISO 9001



Bollino OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori)





(Organismo degli Agenti e dei Mediatori) Consulenza professionale e Assistenza dedicata durante tutto il rapporto

PrestitoPiù è un marchio registrato in uso a Crefinmoney Agenzia in attività Finanziaria S.r.l., iscritta all’albo degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM al n. a2591.

Crefinmoney Agenzia in attività Finanziaria S.r.l. opera in qualità di agente monomandatario di Prestitalia S.p.A., intermediario finanziario che eroga i prestiti e che ha stipulato la Convenzione MEF-NoiPA con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Prestitalia S.p.A. è una società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Come richiedere un Prestito in convenzione MEF-NoiPA, con PrestitoPiù ?

Con PrestitoPiù, richiedere un Prestito in convenzione MEF-NoiPA con Cessione del quinto dello stipendio è davvero semplice, comodo e veloce:

Domande frequenti

[Cos’è e come funziona il Prestito in convenzione MEF-NoiPA?]

Il Prestito in convenzione MEF-NoiPA è una soluzione di finanziamento con Cessione del quinto dello stipendio dedicata ai Dipendenti Pubblici e Statali.



Consente di unire la comodità di una classica Cessione del quinto ai tassi di interesse riservati per i lavoratori del settore pubblico, grazie alla convenzione stipulata tra MEF ed intermediari finanziari convenzionati.



[Cos’è e come funziona la Cessione del quinto?]

La Cessione del quinto è un prestito non finalizzato, garantito dal reddito e con un tasso di interesse fisso.

Consente di richiedere fino a 75.000 € e oltre (in base al profilo del richiedente) e si caratterizza per il rimborso che avviene pagando una rata mensile che non supera mai un quinto dello stipendio netto.

Tutte le caratteristiche di questa forma di prestito sono evidenziate nell’articolo.



[Per cosa si può chiedere la Cessione del quinto?]

La Cessione del quinto può essere richiesta per realizzare progetti personali, familiari o far fronte a spese impreviste.



[Se ho già altri finanziamenti, posso accedere al prestito?]

Sì, il prestito è richiedibile anche con altri finanziamenti attivi.



Se hai già una Cessione del quinto attiva, puoi richiedere una nuova Cessione del quinto in convenzione MEF-NoiPA, mediante la procedura del Rinnovo (avendo rimborsato almeno il 40% del prestito precedente).

Se hai un’altra forma di prestito in corso, invece, puoi richiedere una Cessione del quinto in convenzione MEF-NoiPA mediante la procedura del Rifinanziamento.

Se hai una Cessione del quinto attiva e necessiti di ulteriore liquidità, puoi considerare un Prestito con Delega (o Doppio quinto), rimborsando una rata mensile che non supera il 40% dello stipendio netto.

Se hai più prestiti in corso, puoi estinguerli tutti (o in parte) attivando un nuovo prestito con un’unica rata mensile, un’unica scadenza e un unico tasso di interesse mediante la procedura del Consolidamento debiti.

Se previsto, la nuova rata potrebbe essere inferiore alla somma delle precedenti, consentendo di recuperare risorse dallo stipendio mensile.

Se previsto, potrai anche richiedere nuova liquidità.

L’ottenimento di liquidità aggiuntiva e la riduzione dell’importo della rata varia in base alla capacità reddituale, alla durata del nuovo prestito e alle condizioni offerte. Ogni richiesta è soggetta ad approvazione e valutazione dell’ente finanziatore.

Hai altre domande o dubbi?

