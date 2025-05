Riconferma supplenti sostegno: TAR respinge richiesta sospensione del Decreto, il merito a settembre. Entro il 31 Maggio la richiesta delle famiglie Di

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto l’istanza di sospensiva presentata da Flc-Cgil e Gilda-Unams contro il decreto ministeriale n. 32 del 2025, confermando la validità del provvedimento fino alla discussione di merito, prevista per settembre. Il decreto, emanato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, stabilisce una procedura che consente alle famiglie di richiedere la conferma del docente di sostegno precario per il successivo anno scolastico.

Le posizioni

Ricordiamo che FLCGIL, GILDA, UIL e ANIEF hanno presentato ricorso contro il Decreto. FLC CGIL e GILDA hanno impugnato il decreto al TAR del Lazio, sostenendo che viola la trasparenza nelle assunzioni e compromette la regolarità delle graduatorie, danneggiando il diritto all’accesso al lavoro pubblico e snaturando il ruolo del docente di sostegno, che dovrebbe essere integrato nella classe.

Anche ANIEF e UIL Scuola RUA si oppongono: ANIEF lo ritiene incostituzionale e propone di trasformare i posti in deroga in cattedre di diritto; UIL Scuola denuncia il rischio di esclusione dei docenti specializzati e il pericolo di logiche clientelari che comprometterebbero l’inclusione e l’imparzialità del sistema scolastico.

Diversa la posizione delle associazioni di genitori.

La FISH ha espresso pieno sostegno al DL 71/2024, ritenendo che la continuità didattica sia essenziale per l’inclusione degli alunni con disabilità. Il presidente Falabella ha definito “corporativa” l’opposizione sindacale, distante dai diritti degli studenti, e ha ricevuto mandato per costituirsi in giudizio a favore del decreto.

Il MOIGE ha condiviso il parere positivo, sottolineando il diritto delle famiglie a partecipare al percorso educativo dei figli con disabilità, e ha difeso la possibilità di mantenere un docente con cui si è instaurata una relazione educativa positiva.

Anche CONFAD e il Garante della disabilità, Maurizio Borgo, hanno sostenuto la norma, considerandola un progresso nella tutela dei diritti e nell’efficacia dell’apprendimento per gli studenti con bisogni educativi speciali.

In mancanza di una sospensiva del provvedimento, al momento le procedure per la richiesta di riconferma dei docenti di sostegno resta in atto.

Procedura per la continuità del docente su richiesta della famiglia

Secondo quanto previsto dal DM 32/2025:

entro il 31 maggio , le famiglie degli studenti con disabilità possono presentare al dirigente scolastico la richiesta di conferma del docente di sostegno non di ruolo già impiegato nell’anno in corso;

, degli studenti con disabilità al dirigente scolastico di conferma del docente di sostegno non di ruolo già impiegato nell’anno in corso; il dirigente scolastico acquisisce la richiesta e valuta la possibilità di confermare il docente, in assenza di docenti di ruolo disponibili;

entro il 15 giugno, deve essere comunicato l’esito della richiesta.

Criteri di conferma

Il dirigente scolastico può disporre la conferma del docente supplente soltanto se:

è stata presentata una richiesta formale da parte della famiglia;

il docente interessato dichiara la propria disponibilità;

vi è diritto ala nomina del docente nel contingente disponibile per l’a.s. 2025/26,

La conferma avviene in via prioritaria nella fase di conferimento degli incarichi di supplenza 2025/26.