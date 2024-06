Docenti di sostegno, in 14 anni +148%: la maggior parte sono cattedre che vanno ai precari. Anief insiste: non vi sono ragioni logiche se non quella del risparmio sulla pelle degli alunni disabili, prosegue la battaglia giudiziaria Di

Cresce in modo esponenziale in Italia il numero di insegnanti di sostegno: negli ultimi 14 anni le cattedre di sostegno sono aumentate del 148%, passando dai 94.430 del 2012/11 ai 234.460 del 2023/24.

I dati sono stati ricavati dal Centro studi OrizzonteScuola, sulla base di dati ministeriali ufficiali. Quello che risulta è che però a fare registrare l’impennata maggiore sono le cattedre di sostegno assegnate ai supplenti: i posti in organico di diritto, da dare al personale precario, sono cresciuti solo del 39,46%. L’indagine ha accertato che vi sono quattro regioni che presentano addirittura un organico di fatto superiore all’organico di diritto: Abruzzo (286 in più), Umbria (490 in più), Toscana (1.407 in più) e in cima il Piemonte con 2.477 posti in deroga in più rispetto all’organico di diritto. Le prime quattro regioni che, invece, presentano un maggior numero di posti di diritto rispetto alle deroghe sono la Puglia, la Lombardia, la Campania e la Sicilia.

“La nostra denuncia sul sostegno trova sempre più conferme: il 46% delle cattedre risultano in deroga ma senza ragioni sostitutive. Tutto questo si fa, lo dicono sempre i numeri, per il risparmio su 108mila supplenti precari e a danno della continuità didattica. La nostra denuncia all’Unione europea prende corpo. Come pure in Italia: perché dopo la denuncia dell’Anief prodotta nel 2020/21 i posti di docenti di ruolo di sostegno sono passati da 106.170 a 126.170, quelli in deroga da 91.034 a 108.290: per questo motivo il Tar del Lazio ha chiesto di recente al Ministero dell’Istruzione e del Merito di spiegare i motivi della mancata conversione nell’organico di diritto del 46% dei posti cosiddetti in deroga, proprio quelli sui quali si concentrano i risparmi per risparmiare sugli stipendi estivi”.

COSA HA DETTO IL TAR DEL LAZIO

Come già spiegato, con l’ordinanza n. 10646 del 27 Maggio, il TAR del Lazio ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di depositare in giudizio la documentazione relativa all’individuazione dei criteri di definizione dell’organico di diritto degli insegnanti di sostegno. “La vicenda – scrive Orizzonte Scuola – nasce dal ricorso proposto dagli avvocati dell’Anief, in rappresentanza di un gruppo di docenti precari specializzati sul sostegno, avverso la circolare ministeriale n. 422 del 18 Marzo 2019 con cui, nell’impartire le istruzioni operative in riferimento alle nuove dotazioni di organico del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020, era stato disposto che il contingente per il sostegno dovesse rimanere invariato”.

Con la nuova ordinanza del 27 Maggio, il TAR Lazio ha chiesto quindi che il Ministero dell’Istruzione e del Merito depositi, entro 40 giorni, la documentazione da cui si evinca che l’organico di diritto sia stato individuato in base al fabbisogno effettivo. E, in particolare, si riferisce alla documentazione comprovante: il numero complessivo di alunni disabili che, nell’ultimo quinquennio rispetto alla data di adozione della gravata ordinanza, hanno frequentato la scuola pubblica, suddivisi per Regione e con separata indicazione degli alunni con disabilità grave; gli insegnanti di sostegno assunti, nell’ultimo quinquennio rispetto alla data di adozione della gravata ordinanza e in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente, con contratti a termine efficaci sino al 30 giugno o al 31 agosto; i ricorsi presentati negli ultimi cinque anni rispetto alla data di adozione della gravata ordinanza per la corretta attribuzione delle ore di sostegno didattico, anch’essi suddivisi per Regione.