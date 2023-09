Docenti di sostegno, 126mila con 68mila in deroga. Lombarda con 24mila, poi Sicilia e Lazio. I dati ufficiali Ministero Di

Con l’inizio del nuovo anno scolastico 2023/2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato i primi dati riguardanti i posti di sostegno nelle scuole del nostro Paese.

Secondo la tabella fornita dal Ministero, la Lombardia si posiziona come la regione con il numero più elevato di posti di sostegno, registrando un totale di 24.621 posti. La Sicilia segue con 23.502 posti, mentre il Lazio si posiziona al terzo posto con 20.804 posti.

In termini di posti di sostegno in deroga, la Piemonte guida la classifica con 8.567, seguita dalla Toscana con 7.519 e il Lazio con 7.144.

Nel Mezzogiorno, la Campania guida con 17.997 posti di sostegno, seguita dalla Puglia con 14.556. In Calabria, la cifra è di 6.602, mentre la Basilicata registra il numero più basso con 1.619 posti.

Va notato che i dati includono anche i posti di potenziamento, che sono fondamentali per garantire un supporto didattico e pedagogico efficace agli studenti. Il Ministero ha inoltre precisato che i dati sono in via di aggiornamento da parte degli Uffici periferici, pertanto le cifre potrebbero subire ulteriori modifiche.

DATI UFFICIALI [PDF]