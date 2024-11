Docenti di religione cattolica, sono 406 le immissioni in ruolo del 2024: copriranno tutti i pensionamenti. Anief seguirà tutto l’iter che porterà alla stabilizzazione dei precari Di

Si è svolto questa mattina l’incontro al Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica: l’amministrazione ha autorizzato 406 assunzioni a tempo indeterminato, corrispondenti al numero delle cessazioni dal lavoro registrate per l’anno scolastico 2024/2025, ripartite in due contingenti corrispondenti ai due ruoli regionali previsti dall’art. 1 della Legge 18 Luglio 2003, n. 186.

Adesso, si prevede un iter piuttosto lungo che porterà all’immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica individuati. Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale invierà all’Ordinario diocesano competente per il territorio i nominativi in ordine alfabetico di coloro che risultano collocati in graduatoria, attingendo all’elenco degli idonei, per l’assunzione a tempo indeterminato, al fine di verificare il possesso dell’idoneità diocesana. Verificata l’idoneità, si procederà all’ intesa con l’Ordinario diocesano ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato. Al personale assunto in ruolo sarà assegnata una sede provvisoria condizionatamente al superamento dell’anno di prova. Il decreto passa ora alla registrazione della Corte dei Conti ed all’Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Anief controllerà ogni passaggio che porterà alla stabilizzazione del personale docente di religione cattolica individuato. Alla riunione odierna con i rappresentanti del Ministero era presente la delegazione Anief con la referente nazionale IRC, Pattuglia Moira, il presidente regionale Anief Sicilia, Giovanni Portuesi, più i dirigenti del giovane sindacato Alberico Sorrentino e Vittorio Forgione.