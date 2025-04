Docenti delle isole minori ancora senza rimborsi: spendono oltre 750 euro al mese e il portale non è attivo. La protesta Di

Per raggiungere le isole Eolie da Milazzo pagano dai 35 ai 42 euro a tratta (Milazzo/Lipari), per una spesa media mensile di circa 750 euro, a fronte di uno stipendio di circa 1.500 euro. A queste spese si sommano i trasporti locali o il noleggio di un’auto, necessari per raggiungere la sede scolastica.

Un carico economico che scoraggia i docenti supplenti nelle isole Eolie, con contratti brevi, provocando gravi disservizi nelle scuole.

Non si placa la loro protesta – come riporta il Giornale di Sicilia – per i ritardi nei rimborsi dei biglietti degli aliscafi e per gli affitti che hanno costi elevati, che non hanno ancora ricevuto.

Un disagio che continua a distanza di mesi, nonostante un decreto dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, del 4 febbraio, abbia previsto un nuovo finanziamento a sostegno del personale scolastico e del pubblico impiego.

Cosa dice il Decreto del 4 febbraio 2025?

«Da oggi i dipendenti pubblici che per motivi di servizio prestano la loro attività lavorativa nelle isole minori della Sicilia potranno viaggiare ottenendo il rimborso integrale del biglietto, attraverso la richiesta da inserire nell’apposita piattaforma informatica che il dipartimento delle Infrastrutture sta predisponendo e che sarà operativa a giorni». Lo dice l’assessore regionale alla Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò che ha firmato l’apposito decreto.

«Insegnanti e altre categorie di dipendenti pubblici – aggiunge – potranno fruire dell’agevolazione istituita dal governo Schifani a partire da febbraio 2023. Prosegue la nostra azione nel sostenere chi è costretto a viaggiare per lavoro da e verso le isole siciliane, pur con dei correttivi che ci consentono di razionalizzare e gestire al meglio le risorse stanziate a copertura di questa importante misura che sostiene i pendolari del comparto pubblico e le comunità locali».

Gli aventi diritto – secondo il Decreto – potranno acquistare regolarmente i biglietti presso le compagnie di navigazione e poi chiedere il rimborso del 100% del costo dei viaggi effettuati caricando la documentazione relativa, entro 30 giorni dalla data del viaggio, sull’apposita piattaforma informatica che il dipartimento sta predisponendo, con modalità analoghe a quelle già attive contro il caro-voli per ottenere il parziale rimborso dei biglietti aerei. Nelle more del perfezionamento dell’operatività della piattaforma informatica, si raccomanda – continua la nota sul Decreto – di conservare i biglietti dei viaggi effettuati a partire da domani.

La denuncia dei dirigenti scolastici

Anche le dirigenti scolastiche delle Eolie, Tommasa Basile, Anna Bonarrigo e Mirella Faneti – come riporta ancora il Giornale di Sicilia – più volte hanno fatto sentire la loro voce, insieme a quella dei docenti che arrivano dalla terraferma.

“Il portale non è ancora attivo” denuncia Cisl Scuola Palermo-Trapani

“Nonostante il 4 febbraio sia stato pubblicato il decreto assessoriale che prevede ‘nei limiti delle risorse disponibili’ la gratuità del ticket dei collegamenti marittimi per i docenti e gli Ata impiegati nelle scuole delle isole minori, il personale scolastico continua due mesi dopo a sostenere le spese di trasporto a proprio carico”, dice il segretario generale Cisl Scuola Palermo-Trapani, Vito Cassata, sul Giornale di Sicilia.

“In due mesi – puntualizza Cassata –, nulla è cambiato dalla pubblicazione del decreto e i lavoratori continuano a pagare per intero i biglietti. Il portale online del dipartimento Infrastrutture, che doveva servire a chiedere il rimborso previsto per i titoli di viaggio, risulta infatti ancora non attivo. È assurdo che lavoratori che già devono sostenere spostamenti così frequenti, che creano disagi e incidono molto sulla qualità della loro vita, siano costretti anche a pagare di tasca propria. Chiediamo dunque l’attivazione di questa piattaforma al più presto.”

“Una legge del 2023 non è stata resa operativa” commenta Uil Scuola Sicilia

“L’isola di Ustica, gioiello del Mediterraneo, presenta sfide logistiche significative per i docenti e il personale Ata che vi prestano servizio. Il personale scolastico deve affrontare spese considerevoli per i trasporti quotidiani o settimanali e questi costi pesano sui bilanci personali scoraggiando spesso molti lavoratori dal prestare servizio nell’isola e compromettendo così la qualità e la continuità dell’istruzione”, dice il segretario generale della Uil Scuola Sicilia, Claudio Parasporo.

“Esiste già la legge regionale del 22 febbraio 2023 che rende gratuito questo servizio per il personale che lavora nelle isole minori siciliane ma, trascorso un anno dalla sua approvazione, la legge ancora oggi non è stata resa operativa – aggiunge Parasporo -. Inoltre l’assessorato regionale ai Trasporti non ha ancora attivato la piattaforma per richiedere i rimborsi. Tutto questo penalizza non solo i lavoratori ma anche la qualità del servizio scolastico offerto agli studenti. Ridurre i costi di trasporto per il personale migliorerebbe l’accessibilità e garantirebbe un servizio educativo più stabile e continuativo. È necessario un intervento concreto e immediato per rendere operativa la legge e assicurare un trattamento equo e giusto a chi offre un servizio essenziale nelle isole minori”.

Sindaci e operatori turistici uniti contro l’aumento del 10% Intanto, l’annuncio di un aumento del 10% sui biglietti di navi e aliscafi per le isole siciliane, in vigore dal 1° aprile, scatena una forte protesta tra sindaci, operatori turistici e rappresentanti istituzionali. Dopo le critiche di Federalberghi e del gruppo consiliare del Comune di Lipari guidato da Gaetano Orto, anche i primi cittadini delle isole hanno inviato una lettera al presidente della Regione Siciliana e al ministro dei Trasporti, chiedendo il blocco immediato dei rincari. Come segnala il Giornale di Sicilia, i sindaci hanno sottolineato come l’aumento rischi di aggravare le “pesanti condizioni di insularità”, già penalizzate dai rincari degli ultimi anni. In un comunicato congiunto, hanno evidenziato i danni all’economia locale, basata su una stagionalità breve e vulnerabile. La protesta si concentra in particolare sulle decisioni delle compagnie Siremar-Caronte, Tourist Isole Minori e Liberty Lines, accusate di agire senza considerare le esigenze dei territori. Le amministrazioni isolane chiedono un incontro immediato con il governo regionale per trovare soluzioni alternative, come sussidi o misure correttive, e scongiurare “danni irreversibili” al tessuto socioeconomico.

