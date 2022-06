Docenti assunti da GPS, si cercano commissari per prova disciplinare. Avvisi USR Di

Parte conclusiva dell’anno di prova e formazione per i docenti neoassunti da GPS nell’anno scolastico 2021/22, procedure di cui al decreto ministeriale 30

luglio 2021, n. 242, recante “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”. Si tratta di oltre 12 mila docenti, quasi tutti su posti di sostegno, che dovranno superare la prova disciplinare per l’assunzione a tempo indeterminato. Il Ministero ha pubblicato il decreto con le aggregazioni territoriali.

Le commissioni di valutazione della prova disciplinare sono composte, su base regionale, da personale esterno all’istituzione scolastica di servizio del candidato.

Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando gli interpelli per la composizione delle commissioni.

