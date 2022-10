Docente siciliana muore nel veronese in classe davanti ai suoi studenti Di

Nel veronese, una docente di scuola primaria ha avuto un malore in classe ed è morta davanti ai suoi alunni, nonostante i soccorsi tempestivi.

L’insegnante, che era originaria dell’agrigentino era arrivata al Nord lo scorso anno per il cosiddetto potenziamento oltre che per l’insegnamento di materie curricolari come scienze e geografia.

Il malore, riporta Live Sicilia, è avvenuto nel pomeriggio del 10 ottobre, poco dopo le 14, mentre si trovava nell’aula dove aveva appena terminato una delle lezioni del rientro pomeridiano.

All’improvviso la donna si è accasciata a terra, a poca distanza dalla cattedra e dai banchi della prima fila.

Nonostante l’intervento di un collega che le ha praticato un massaggio cardiaco prima e l’intervento del 118 dopo, l’insegnante non è riuscita a sopravvivere.