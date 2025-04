Docente precario torna in Sicilia per Natale con 29 euro: “Grazie al Sicilia Express non spendo mezzo stipendio per il viaggio. Ho saputo dell’iniziativa da un influencer” Di

Sono giorni di rientro per tantissimi docenti e ATA che lavorano lontano dai propri territori d’origine. Un docente siciliano che lavora a Novara a raccontato a La Repubblica la sua esperienza con il Sicilia Express, che con 29 euro è riuscito a tornare per le feste.

“Non conoscevo l’iniziativa — dice il trentenne — mia madre ha visto una storia su Instagram di uno degli influencer che la sponsorizzavano e mi ha avvertito subito, così ho colto l’opportunità al volo. Sono abituato a viaggiare in treno e generalmente impiego 8-9 ore per raggiungere Villa San Giovanni e poi la Sicilia. Altri siciliani meno fortunati, dopo lo Stretto devono impiegare tante altre ore per tornare a casa”.

“Se viaggi in aereo — aggiunge l’insegnante — oltre ai costi esorbitanti dei biglietti a ridosso del Natale, hai lo svantaggio del bagaglio piccolo e per me con i libri e il pc diventa complicato. Promuovere viaggi in treno con questi costi potrebbe essere una soluzione per chi come me è costretto a spendere mezzo stipendio per trascorrere il Natale in famiglia.

“Lavorare al Nord non è semplice per l’elevato costo degli affitti, per questo è fondamentale ridurre i costi dei viaggi di ritorno a casa”, conclude.