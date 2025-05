Docente neoassunto alla primaria: anno prova differito e vincolo triennale, trasferimento su sostegno e assegnazione provvisoria. Risposte ai quesiti Di

L’anno scolastico in cui il periodo di prova è differito si computa ai fini del superamento del triennio di vincolo previsto per i neoassunti. Il predetto periodo di prova si può svolgere in assegnazione provvisoria?

Rispondiamo ad alcune domande poste da una nostra lettrice assunta in ruolo nella scuola primaria e la quale ha rinviato lo svolgimento dell’anno di prova in quanto in aspettativa per frequentare il TFA sostegno in una regione diversa da quella di assunzione a tempo indeterminato.

Quesiti

1) L’anno in cui sono stata in aspettativa viene calcolato per gli anni di vincolo triennale?

Sì, l’anno scolastico in cui il periodo di prova è differito si computa ai fini del triennio di permanenza nella scuola di assunzione di cui al combinato disposto dell’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e dell’art. 13/5 del D.lgs. 59/17. Così, infatti, leggiamo nell’art. 2/3 del CCNI 25/28:

Ai fini del calcolo del triennio di permanenza previsto dal predetto art. 13, comma 5, del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono validi:

…

– gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;

…

2) I mesi di luglio e agosto, non essendo più in aspettativa (conclusa il 30 giugno), percepirò lo stipendio?

Sì, considerato che l’aspettativa si conclude nel mese di giugno, la nostra lettrice riprenderà a percepire lo stipendio dal mese di luglio.

3) Posso richiedere di fare l’anno di prova in Sicilia? Richiedendo l’assegnazione provvisoria?

La nostra lettrice, come si evince dalla prima domanda, in quanto neoassunta in ruolo è vincolata nella scuola di assunzione per tre anni scolastici, tuttavia potrebbe presentare domanda di assegnazione provvisoria in virtù di una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, come recepite nel CCNI mobilità 25/28, e che saranno previste anche nel CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (che dovrà essere riscritto). Ciò (ossia il fatto che fruisca della deroga) si desume dalla domanda successiva, laddove afferma che il padre compie 65 anni il 1°luglio 2025 e che ha una nonna con 104. Se la lettrice potrà presentare domanda (come dovrebbe essere) e otterrà l’assegnazione, potrebbe svolgere l’anno di prova in Sicilia, tuttavia ciò deve essere confermato dal MIM in quanto, stando al D.lgs. 59/17, l’anno di prova si svolge nella scuola di assunzione, ove poi avviene, a seguito del superamento del predetto anno, la conferma in ruolo. Considerato però che l’assegnazione avverrebbe sullo stesso posto (grado) di titolarità e considerato che viene permessa la presentazione dell’istanza, riteniamo che possa essere possibile. Ne abbiamo parlato in Anno di prova neoassunti: si può svolgere in una scuola diversa da quella di assunzione?

Per una risposta certa, tuttavia, sarebbe necessario un chiarimento del MIM.

4) Eventualmente la risposta sia negativa, dopo l’anno di prova in Lombardia, posso fare richiesta di assegnazione provvisoria in Sicilia per l’anno 2026?Usufruendo di una delle deroghe: mio padre compie 65 anni il 1°luglio 2025, ricongiungimento al coniuge, 104 della nonna. E quali sono le condizioni di queste tre deroghe? Stessa residenza? Dimostrare questo da almeno tre mesi?

Sì, come detto sopra, le deroghe saranno recepite anche nel CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, considerato che discendono dal CCNL 19/21. Quanto alle condizioni per fruire della deroga, precisiamo che il ricongiungimento al coniuge non è un delle previste deroghe. Quanto al genitore, il requisito è la residenza dello stesso nel comune di ricongiungimento (quello chiesto dalla lettrice) da almeno tre mesi dalla data ultima di presentazione delle domande (e la prima preferenza della domanda dovrà coincidere con il predetto comune). Lo stesso dicasi per la nonna con 104, relativamente alla quale inoltre va presentata la documentazione attestante la grave disabilità. E’ chiaro che può sfruttare solo una delle due deroghe. Nel caso fruisse della deroga per la nonna (coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), inoltre, la lettrice fruirebbe anche della precedenza nei movimenti, infatti, per le assegnazioni provvisorie la precedenza è riconosciuta altresì per parenti o affini entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

5) Posso usare la 104 di mia nonna, nonostante sia utilizzata anche da mia zia (ovvero la figlia)?

Sì, in quanto il D.lgs. 105/22 ha abolito la figura del referente unico, per cui più soggetti possono fruire della medesima precedenza per l’assistenza alla medesima persona.

6) Dopo aver superato l’anno di prova, posso richiedere di passare da primaria a posto comune a primaria posto sostegno? Sia in Sicilia che in Lombardia? Per farlo devo possedere inoltre sempre la deroga?

Sino a quando è soggetta al vincolo triennale, potrà chiedere il trasferimento solo in virtù della deroga. Quanto alla richiesta di trasferimento su posto di sostegno nella scuola primaria, questa può essere avanzata a prescindere dal superamento dell’anno di prova, in quanto trattasi di tipologia di posto diversa dello stesso grado di istruzione, come si legge nell’art. 11 dell’OM 36/23:

I docenti che partecipano al movimento possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, posti di tipo speciale e posti ad indirizzo didattico differenziato se in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Ai sensi dell’articolo 23 del CCNI 2025, il personale docente immesso in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno, posti di tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato, è tenuto a permanere per almeno un quinquennio, a far data dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo, su tali tipologie di posto.

Dunque, se il titolare su posto comune, partecipando al movimento, può chiedere il posto di sostegno, il titolare su tale tipologia di posto (sostegno) può chiedere posto comune solo dopo aver superato il vincolo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

