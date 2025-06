Docente neoassunta, ricostruzione di carriera: viene licenziata perché le mancano 18 CFU. Fa ricorso al Tar e viene assunta nuovamente. Ecco perché Di

Docente assunta nella classe di concorso A046 – Scienze giuridico economiche, dopo la ricostruzione di carriera viene licenziata dall’USR, ritenendo non conforme il suo titolo di studio secondo i requisiti normativi vigenti. Infatti, la docente, laureata in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento, aveva partecipato con esito positivo al concorso straordinario indetto dal D.D. 510/2020. L’esclusione è sopraggiunta dopo il controllo della Ragioneria dello Stato, che ha riscontrato carenze nel numero di crediti formativi universitari (CFU) relativi ad alcuni esami considerati fondamentali.

Nel dettaglio

Dalla documentazione contenuta nella sentenza, rispetto ai requisiti previsti per l’accesso alla classe di concorso A046, risultavano le seguenti carenze:

Politica economica (SECS-P02): sostenuta con 9 CFU; ne servivano 12 CFU, quindi mancano 3 CFU;

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (SECS-P07): sostenuta con 9 CFU; ne servivano 12 CFU, quindi mancano 3 CFU;

Statistica economica (SECS-S03): non sostenuta; la docente ha invece sostenuto l’esame di Statistica (SECS-S01) da 9 CFU, che non è equivalente al richiesto Statistica economica da 12 CFU, quindi mancano 12 CFU su questa disciplina.

In totale, la docente risultava carente di 18 CFU.

Le contestazioni della ricorrente

L’interessata ha sollevato vari motivi di impugnazione, fra cui la non applicabilità retroattiva alla propria situazione del DPR 19/2016 che riordina le classi di concorso e del DM 259/2017 che fornisce la possibilità di reintegro dei piani di studio per quanti sono laureati col vecchio ordinamento.

Nel dettaglio

Il principio della non retroattività

Nel ricorso, la docente ha contestato che i criteri introdotti da tali normative siano stati applicati retroattivamente, pur avendo lei:

conseguito la laurea nel 2009 (prima dell’entrata in vigore del DPR 19/2016 e DM 259/2017);

(prima dell’entrata in vigore del DPR 19/2016 e DM 259/2017); sostenuto esami integrativi nel 2012/2013 , quando vigeva ancora il DM 39/1998 .

Secondo il DM 39/1998:

per la classe 19/A (oggi A046), era sufficiente l’integrazione con determinati esami indicati nella Tabella A/4;

indicati nella Tabella A/4; non veniva richiesto un numero minimo di CFU, né l’appartenenza a specifici SSD.

La ricorrente, assistita dall’avvocato Francesco Antonio Corrias, ha pertanto sostenuto che i nuovi requisiti non potessero invalidare retroattivamente un percorso formativo e professionale già avviato e validato secondo la normativa vigente all’epoca.

Ha inoltre contestato la mancata comunicazione da parte dell’amministrazione e l’assenza di motivazioni idonee a giustificare l’annullamento della nomina.

La docente ha anche sottolineato come gli esami sostenuti fossero, nei contenuti, equivalenti a quelli richiesti, evidenziando il rischio di un formalismo eccessivo da parte degli uffici competenti. Ha infine richiamato il principio di affidamento, rilevando che l’interruzione del rapporto lavorativo è avvenuta dopo anni di incarichi regolarmente svolti.

La decisione del Tar

Il TAR ha ricostruito il percorso professionale della docente, che dal 2014 ha prestato servizio a tempo determinato in varie scuole e ha ottenuto l’immissione in ruolo nel 2021. In tutti i casi, la documentazione allegata – titoli di studio ed esami integrativi – è stata ritenuta conforme fino al 2023.

L’amministrazione scolastica aveva accettato tali titoli e li aveva validati anche nel corso della procedura di concorso. Solo nel 2023, durante la fase di ricostruzione della carriera, sono emerse perplessità sulla validità dei CFU attribuiti.

Il TAR Sardegna ha riconosciuto la validità del rilievo, sottolineando che:

l’amministrazione non poteva annullare in autotutela un provvedimento dopo oltre tre anni;

la docente aveva operato in buona fede, presentando documentazione che era stata valutata positivamente più volte;

non sussistevano condizioni di dolo o falsità nella presentazione dei titoli.

Di conseguenza, ha annullato i provvedimenti dell’amministrazione scolastica e ripristinato la posizione giuridica della docente.