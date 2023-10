Docente precaria muore in un incidente stradale: era al suo primo giorno di servizio Di

Un incidente stradale ha stroncato la vita di una docente quarantunenne originaria di Paternò, trasferitasi in Lazio per una supplenza. La comunità scolastica è in lutto.

Il piccolo comune di Lanuvio, nel Lazio, è stato teatro di una tragedia che ha lasciato senza parole la comunità scolastica. Una docente di 41 anni, originaria di Paternò, in provincia di Catania, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale sabato 14 ottobre,

Il destino ha voluto che quel giorno fosse il suo primo giorno di lavoro in una scuola di Aprilia, comune situato a una cinquantina di chilometri dalla Capitale, in provincia di Latina. La docente si era trasferita in Lazio per una supplenza, un impegno importante che segnava una tappa significativa del suo percorso professionale.

La docente era alla guida della sua Fiat Cinquecento L, percorrendo le strade di Lanuvio, sui Castelli Romani, quando ha perso il controllo del mezzo. L’automobile si è ribaltata ed è finita contro il muro di un’abitazione. A seguito dell’impatto, la docente è stata sbalzata fuori dalla macchina, urtando violentemente l’asfalto, riportando gravissime lesioni.

Gli operatori sociosanitari, arrivati tempestivamente sul luogo dell’incidente, hanno constatato le condizioni molto critiche della donna. Trasportata con l’eliambulanza nell’ospedale San Camillo di Roma, è deceduta circa due ore dopo, nonostante gli sforzi dei medici.

Sulle reti sociali, amici e colleghi hanno espresso il loro dolore, condividendo foto e ricordi di momenti trascorsi insieme alla docente. “Le notizie che vorresti non arrivassero mai, che cara ragazza che eri, tristezza infinita”, scrive un’amica. “Mancherai”, commentano su Facebook i suoi affetti più cari.