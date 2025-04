Docente di ruolo trasferito su COE “scomoda” può ottenere miglioramento cattedra Di

In attesa dell’apertura del tavolo di confronto tra MIM e OOSS sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie, alcuni Uffici hanno avviato quelle operazioni da svolgersi prima delle medesime, come il miglioramento cattedra.

Vedi ad esempio l’ATP di Brindisi

Mobilità 2024/25

Gli esiti relativi alle operazioni di mobilità a.s. 2024/25 sono stati pubblicati il 17 maggio u.s. Alcuni docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, al fine di ampliare le possibilità di giungere nella provincia desiderata, hanno chiesto e ottenuto il trasferimento o il passaggio su cattedra orario esterna. Le cattedre di tale tipologia sono costituite con ore appartenenti a due scuole site nel medesimo comune oppure in comune diversi, sempre su richiesta (max 3 scuole in due comuni).

Così alcuni docenti sono sì giunti in provincia, ma ottenendo delle cattedre orario per così dire “scomode”. Tali docenti hanno la possibilità, prevista dal CCNI 2019/22, di migliorare/ottimizzare la cattedra esterna, completando l’orario nella scuola di titolarità (la prima nel bollettino dei trasferimenti) oppure con ore disponibili in altra scuola, più facilmente raggiungibile. In tale ultimo caso, il riferimento è costituito dai Contratti integrativi regionali.

Le operazioni succitate sono generalmente effettuate sui posti dell’organico di fatto (intendendo con quest’ultimo, l’adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto, determinate ad esempio da un aumento o una diminuzione del numero di alunni rispetto alla previsione del numero di iscritti).

Completamento nella scuola di titolarità

Così leggiamo nell’art. 2, comma 6, del CCNI 2019/22:

Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l’unitarietà dell’insegnamento nella scuola di completamento. Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità”.

Dunque, il Contratto prevede che:

il titolare su COE può completare l’orario nella scuola di titolarità;

il succitato completamento è possibile, se nella scuola in cui si è titolari vi siano ore disponibili;

il provvedimento di riarticolazione della cattedra sia effettuato dal dirigente scolastico;

il provvedimento di miglioramento cattedra non deve spezzare l’unitarietà dell’insegnamento nella scuola di completamento;

il provvedimento di miglioramento è formalizzato dal dirigente della scuola di titolarità

come scritto dal succitato ATP di Brindisi in un’apposita nota, lo stesso dirigente scolastico comunica all’ATP le ore relative alla istituzione scolastica di completamento, che rimangono libere successivamente all’aggiustamento della cattedra nella scuola di completamento.

Miglioramento COE in altre scuole

Il miglioramento/ottimizzazione cattedra, come detto, può avvenire completando le ore (in tutto o in parte) nella scuola di titolarità oppure in altra scuola sempre. In tale ultimo caso:

è necessario fare riferimento ai contratti integrativi regionali; inoltrare una specifica richiesta all’ATP della provincia di titolarità; qui il modulo di richiesta pubblicato, ad esempio, dal citato ATP di Brindisi; nel modulo, generalmente, oltre ai dati relativi alla propria cattedra, vanno indicate in ordine di preferenza le scuole in cui si intende completare, ai fini del miglioramento della cattedra.

Riguardo al punto 1, precisiamo che sono i Contratti regionali a indicare criteri e modalità di ottimizzazione della COE. Ad esempio:

– nel CIR Piemonte leggiamo che il miglioramento della cattedra può essere chiesto da:

l1) il personale la cui cattedra interna sia stata trasformata, nel corso della fase associativa, in COE;

l2) il personale a cui sia stata modificata la precedente composizione della COE e che non avuto la possibilità di presentare domanda di trasferimento;

l3) il personale la cui COE sia stata formata con spezzoni in scuole distanti oltre i 30 km;

– nel CIR Lombardia leggiamo solo:

I docenti titolari di cattedra orario esterna possono chiedere la modifica della scuola o delle scuole di completamento mediante domanda cartacea da produrre al competente Ufficio Ambito territoriale (d’ora in poi U.A.T.) entro il medesimo termine fissato dal MIUR per la presentazione della domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

– nel CIR Abruzzo leggiamo:

Le cattedre della scuola secondaria sono, di norma, confermate come costituite nell’organico di diritto; in presenza di spezzoni disponibili, anche parziali rispetto all’orario di completamento, le predette cattedre possono essere ricostituite d’ufficio con le ore che si rendono comunque disponibili nella scuola di titolarità ovvero, a domanda dei docenti interessati, nel comune di titolarità o viciniori esprimibili, tenuto conto della continuità didattica e dei criteri previsti dal CCNI dell’8 luglio 2020;

– nel CIR Molise leggiamo:

Al fine di ottimizzare le esigenze professionali della scuola e dei docenti, tenendo conto delle realtà territoriali, si conviene di consentire ai medesimi docenti titolari di cattedre orario esterne, soprannumerari e non, di chiedere di completare l’orario nella medesima classe di concorso nella stessa o in altra istituzione scolastica (massimo tre scuole e tre comuni se non appartenenti alla stessa Istituzione Scolastica; massimo quattro scuole e quattro comuni se appartenenti alla stessa Istituzione Scolastica) da quella di originario completamento, definita in sede di organico di diritto, ferme restando sia la sede di titolarità che la relativa non diminuzione delle ore nella medesima classe di concorso, prioritariamente: a) nell’istituto di titolarità; b) nell’istituto viciniore rispetto a quello di titolarità assegnato inizialmente in organico di diritto (utilizzando la tabella delle catene di prossimità o eventuale continuità didattica).

In definitiva, gli interessati devono monitorare i siti degli USR/ATP di riferimento sia per la tempistica relativa alla richiesta di miglioramento/ottimizzazione cattedra sia per i criteri e le modalità con cui si svolge l’operazione medesima, nonché per i requisiti richiesti.

Le risposte ai quesiti

