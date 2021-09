Docente chiede copia verbali Collegio docenti, cosa si può e cosa non si può negare Di

Si possono negare gli atti prodotti dal Collegio docenti ad un componente dell’organo collegiale? No. La giurisprudenza è intervenuta diverse volte su tale materia, come dimostrano due provvedimenti della giustizia amministrativa che ora commentiamo.

Il Fatto

Con istanza nella duplice veste di membro del Collegio dei docenti e di terminale associativo della un docente ha chiesto all’Istituto il rilascio di copia dei verbali del Collegio dei docenti. La scuola respingeva la domanda.

Illegittimo negare ad un componente del collegio docenti gli atti

Il diniego opposto dall’Istituto intimato è illegittimo, affermano i giudici con sentenza del TAR Campania Napoli Sez. V, (ud. 26-10-2006) 19-12-2006, n. 10619 . Ciò in quanto la docente se non altro per la qualità di componente del Collegio dei docenti, organo cui si riferiscono gli atti oggetto dell’istanza di accesso,

