Docente assegnato a cattedra con sedi in più comuni: domanda di ottimizzazione Di

I docenti titolari di una COE (cattedra orario con completamento esterno), si ritrovano a completare l’orario, presso scuole che non sempre rispettano la vicinorietà o meglio il criterio della facile raggiungibilità, soprattutto se il completamento avviene tra in più di due sedi.

Domanda di miglioramento cattedra (ottimizzazione)

A tali docenti, è data la possibilità di produrre domanda di miglioramento cattedra o di ottimizzazione, a condizione però che il Contratto integrativo regionale per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (CIR) lo preveda.

Riarticolazione della cattedra ( 0ttimizzazione)

Un richiamo alla riarticolazione della cattedra è presente anche nel CCNI (contratto nazionale), all’art. 2 comma 6 del CCNL integrativo per le assegnazioni e utilizzazioni, che recita quanto segue:

“Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l’unitarietà dell’insegnamento nella scuola di completamento. Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità”.

Nel caso su citato, si fa riferimento al completamento delle ore nella scuola di titolarità, qualora si dovesse presentare la disponibilità di ore in organico di fatto, diversamente i docenti che vogliono produrre domanda di ottimizzazione, in altri istituti vicini, dovranno far riferimento ai Contratti regionali.

Ricordiamo che i docenti in oggetto possono chiedere anche di essere utilizzati per posto di sostegno se sono provvisti del titolo di specializzazione o in un’altra classe di concorso se abilitati in quell’insegnamento.

Cosa prevede il Contratto Integrativo in alcune regioni

CIR Campania: art.4, comma 2: Può presentare la domanda di utilizzo (ottimizzazione) il personale la cui cattedra sia stata composta da COE nel corso della fase associativa dell’Organico di diritto 2021/2022.

CIR Sicilia:

Disponibilità Personale docente:

“Nella fase di riaggregazione delle cattedre e comunque prima del termine per la presentazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisorie, il docente titolare su una cattedra oraria esterna può chiedere una nuova riaggregazione della cattedra ai fini di renderla più funzionale. Ove possibile, quest’ultima operazione verrà effettuata al termine delle operazioni di rientro, anche su spezzoni, nella scuola di precedente titolarità”.

CIR Puglia: nota 7363 del 23 giugno del 2021 ambito territoriale di Taranto

I docenti titolari di una cattedra orario esterna (COE) con una scuola di titolarità e una o più scuole di completamento hanno la possibilità di chiedere di modificare la scuola o le scuole di completamento, mediante domanda di miglioramento cattedra o di ottimizzazione a condizione che tale possibilità sia prevista dallo specifico Contratto integrativo regionale per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (CIR).

CIR Piemonte:

Può presentare la domanda di utilizzo il personale la cui cattedra interna sia stata trasformata in COE nel corso della fase associativa, oppure che la cattedra esterna abbia modificato la precedente composizione e il docente non abbia avuto la possibilità di presentare domanda di trasferimento. Gli stessi docenti hanno la possibilità di completare l’orario nella medesima scuola, mediante utilizzazione, con ore di organico di fatto della stessa materia e/o di materie di cui si ha titolo di studio, comprese ore di sostegno in deroga autorizzato all’istituzione scolastica anche spezzando, dove possibile, i relativi contributi orari.

Inoltre, si riconosce ai docenti soprannumerari che hanno avuto come sede di trasferimento una cattedra divisa in tre sedi di istituzioni scolastiche diverse, di chiedere all’Ufficio di Ambito territoriale competente l’ottimizzazione della cattedra anche attraverso l’abbinamento con ore vacanti delle scuole viciniori.

CIR Veneto: Ipotesi di contratto collettivo integrativo regionale concernente utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del Personale Docente, Educativo e Ata 2021/22.

Art. 2 comma 3: I docenti titolari di cattedra orario esterna possono chiedere la modifica della scuola o delle scuole di completamento mediante domanda cartacea Ambito territoriale (d’ora in poi U.A.T.) presentazione della domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

CIR Lazio: Tra i docenti destinatari delle utilizzazioni sono inseriti anche quelli dell’istruzione secondaria che chiedono il miglioramento del completamento della cattedra oraria esterna qualora la stessa risulti strutturata in organico di diritto su tre istituzioni scolastiche.

Quali sono i termini per presentare la domanda di ottimizzazione e a chi indirizzarla

I termini vengono stabiliti da ogni Contratto integrativo regionale e va inoltrata all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di titolarità.