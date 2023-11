Docente aggredito da genitore, il legale del papà dell’alunno: “Denunciamo l’insegnante, ha colpito il ragazzo con una gomitata” Di

Nuovo sviluppo sulla vicenda dell’insegnante di un istituto scolastico superiore del Sud Sardegna aggredito con una testata da parte di un insegnante.

Come segnala L’Unione Sarda, la famiglia dell’alunno presenterà una contro-denuncia. Infatti hanno dato incarico a un legale per presentare querela del professore di matematica. In base alla ricostruzione dei fatti offerta dalla famiglia, l’alunno sarebbe stato colpito dal docente con una gomitata.

Sul caso interviene anche il sindaco che annuncia un progetto del Comune: “Telecamere fuori dalle scuole per garantire più sicurezza”.