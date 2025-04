Docente aggredita verbalmente, accusa un malore. Solidarietà da parte della comunità scolastica. Succede in Puglia Di

In Puglia, una docente è stata oggetto di un’aggressione verbale da parte di un genitore, in presenza di alunni, colleghi e altri genitori. Nonostante la prontezza della docente nel rispondere con fermezza, dopo essere entrata in classe ha accusato un malore che l’ha costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso. I sindacati locali ha espresso forte indignazione per quanto accaduto, chiedendo l’adozione di provvedimenti concreti a protezione del personale scolastico.

Non si tratta, purtroppo, di casi isolati. Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito, negli ultimi tre anni si sono verificati 123 episodi di violenza contro il personale scolastico in Italia. Nel solo anno scolastico 2023/2024, si sono registrati 75 casi, con un aumento rispetto ai 36 dell’anno precedente . Le aggressioni si concentrano soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado, con i docenti come principali vittime.

In risposta a questa crescente violenza, sono state introdotte misure legislative.

La legge n. 25 del 4 marzo 2024 prevede l’inasprimento delle pene per aggressioni al personale scolastico, con reclusione da 7 anni e mezzo a 12 anni per aggressione e da 4 anni e mezzo a 6 anni per oltraggio . (Violenza contro il personale scolastico, già 19 casi quest’anno. Lo …)

È stata istituita la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico”, celebrata il 15 dicembre di ogni anno .

Un episodio che giunge alla vigilia della presentazione di uno schema di disegno di legge sull’arresto in flagranza di reato per chi aggredisce gli insegnanti.