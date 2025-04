Docente aggredita a Padova, Zaia: “Violenze inaccettabili, servono pene certe” Di

Giovedì scorso, durante l’intervallo, una docente di una scuola media, a Padova, è stata aggredita. La professoressa aveva scattato alcune foto a degli studenti che si spintonavano, quando uno di loro le si è avvicinato in modo minaccioso, spingendola e facendole cadere il telefono.

Un passante ha allertato la polizia, che è intervenuta immediatamente, arrestando un giovane del gruppo. Il ragazzo, già noto per spaccio di droga, è stato sottoposto a un decreto di espulsione e trasferito nel centro di permanenza di Gradisca d’Isonzo.

Una zona a rischio: precedenti episodi di violenza

Non si tratta di una prima volta. Infatti, alcuni mesi fa un alunno era stato aggredito nei pressi della pista ciclopedonale. Un anno prima, invece, tre ragazze hanno picchiato una loro compagna di scuola davanti all’istituto, filmando l’aggressione con il cellulare.

La dura condanna di Zaia: “Violenze inaccettabili”

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha definito l’accaduto “inammissibile”, sottolineando come docenti e sanitari siano sempre più spesso bersagli di aggressioni. “Non possiamo permetterlo”, ha dichiarato, chiedendo “pene certe e proporzionate” per contrastare il fenomeno. Zaia ha espresso solidarietà alla docente e ringraziato le forze dell’ordine per il loro impegno quotidiano nella tutela della legalità.