DL Scuola, stretta diplomifici. Turano: “Con Valditara grande scommessa per la chiusura in Sicilia” Di

Tre le novità più rilevanti del Decreto Scuola, a cui il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera, c’è la stretta sui diplomifici, istituti che rilasciano titoli di studio senza rispettare i requisiti previsti dalla legge.

Cosa prevede la stretta sui diplomifici nel DL Scuola?

Il Decreto Scuola introduce per le scuole paritarie un tetto massimo alle classi terminali collaterali. Per ogni indirizzo di studio già attivo, non potrà essere autorizzata più di una classe terminale aggiuntiva. La richiesta dovrà essere motivata dal gestore e approvata dall’Ufficio scolastico regionale, con documentazione presentata entro il 31 luglio dell’anno scolastico di riferimento.

L’obiettivo è porre fine alla cosiddetta “piramide rovesciata”, una situazione in cui gli istituti registrano un numero elevato di iscritti nelle classi finali e pochissimi in quelle iniziali.

In assenza di autorizzazione, le scuole non potranno più accettare iscrizioni né avviare le lezioni in autonomia, come invece accade oggi grazie a provvedimenti cautelari che consentono agli studenti di sostenere comunque gli esami di Stato.

Il provvedimento mira a contrastare il fenomeno delle scuole “fantasma” e a garantire maggiore trasparenza nel sistema dell’istruzione paritaria. Con queste misure, il Ministero dell’Istruzione e del Merito punta a rafforzare la qualità dell’offerta formativa, sia nel pubblico che nel privato, in linea con gli obiettivi del PNRR e con le esigenze di un sistema scolastico sempre più sotto la lente dei controlli.

Il commento dell’assessore Mimmo Turano

A tal proposito commenta così, in un comunicato, l’assessore all’Istruzione e Formazione professionale della Regione Siciliana, Mimmo Turano: “Con il ministro Valditara abbiamo fatto una grande scommessa: chiudere le scuole che ‘regalano’ diplomi e danneggiano gli istituti paritari che operano correttamente”.

“In Sicilia – ricorda Turano -, l’Assessorato regionale all’Istruzione ha competenza in materia di riconoscimento, apertura e chiusura degli istituti paritari”.

“Dallo scorso anno ad oggi la Regione – sottolinea Turano -, ha eseguito una serie di verifiche negli istituti per il mantenimento dei requisiti di parità scolastica. Nel 2024 sono state dunque chiuse 17 scuole, 2 nel 2025, mentre sono ancora in corso altri 15 procedimenti di verifica”.

“Studiare è una cosa seria e insieme al Ministro siamo al lavoro per assicurare il rispetto delle regole e premiare il merito”, conclude Turano.