DL Scuola, Governo apre a idonei concorsi da assumere in ruolo fino al 30% dei posti. Anief: “Premiata nostra costanza, bene anche welfare scolastico che ora va allargato al personale” Di

“Abbiamo seminato per un anno e adesso sembra essere premiata la nostra costanza, perché è arrivato il momento della raccolta”: è il commento di Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, alla decisione presa oggi dal Consiglio dei Ministri di allargare le graduatorie dei concorsi svolti dal 2020 ad oggi, inclusi i due collegati al Pnrr, per includervi anche i candidati risultati idonei, fino ad oggi non considerati vincitori, purché abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto, sino a coprire il 30% dei posti a messi a bando.

In questo modo, si andrebbe così a coprire l’esigenza concreta di colmare le numerose cattedre rimaste vacanti, soprattutto al Nord, in particolare in Piemonte e Lombardia, dove la mancanza di candidati sta determinando ulteriori vuoti di titolarità tra gli insegnanti.

“Quella di allargare le maglie delle graduatorie di merito dei concorsi – sostiene il presidente Anief Marcello Pacifico – rappresenta una prima soluzione al problema della mancanza di considerazione da parte dello Stato verso chi ha dimostrato con titoli ed esami superati di avere tutte le carte in regola per insegnare da immesso in ruolo nelle nostre scuole pubbliche. È arrivato il momento di valorizzare questi docenti, ancora di più perché le cattedre vacanti e disponibili dove collocarli sono tantissime. Riteniamo importante avere dato seguito a questa nostra esplicita richiesta, portata avanti a suon di emendamenti e ricorsi, come in generale la volontà di snellire le procedure burocratiche e accelerare le assunzioni in vista del prossimo anno scolastico”, conclude il leader del giovane sindacato autonomo.”

Tra le misure approvate sempre oggi dal Governo risultano anche quelle relative ad un incremento dei fondi destinati al welfare scolastico, con uno stanziamento aggiuntivo di 7 milioni di euro tra il 2025 e il 2027. Le risorse, che saranno gestite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, sosterranno progetti finalizzati a disabilità e inclusione; contrasto alla dispersione scolastica; supporto alle famiglie in condizioni economiche fragili. “Quelle contenute nell’articolo 6 del provvedimento sono disposizioni condivisibili – dice ancora Pacifico – ma ci aspettiamo la stessa sensibilità per supportare, con misure di welfare, anche il personale scolastico, quindi attraverso benefit per tutti come i buoni pasto o indennità di sede per chi opera in condizioni difficili o lontanissimo da casa, magari anche in territori disagiati o montani”.