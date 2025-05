Divari di apprendimento in Italia, Giacalone shock: “Non è divario Nord-Sud, è bancarotta costituzionale”. Il Sud perde due anni di scuola in matematica e italiano, oltre il 60% sotto la soglia minima

La ricerca condotta dalle Fondazioni Agnelli e Rocca, basata su dati Invalsi e Ocse-Pisa dell’anno scolastico 2022-23, certifica una frattura profonda nel sistema scolastico.

Gli studenti del Nord-Est ottengono punteggi medi in matematica superiori del 13% rispetto a quelli del Sud e delle Isole (207 contro 183 punti), mentre in italiano il vantaggio raggiunge il 10,8% (206 contro 186 punti). Una differenza che equivale a oltre due anni scolastici di apprendimento. La Provincia Autonoma di Trento guida la classifica in matematica con 225 punti, seguita da Veneto (210) e Lombardia (208), mentre la Sicilia chiude con 181 punti. In italiano, il gap tra Trento (215 punti) e le regioni meridionali (186 punti) tocca il 15,6%.

“Bancarotta costituzionale”: l’affondo di Giacalone

Il giornalista Davide Giacalone, commentando i dati ai microfoni di Rtl1025, ha usato parole durissime: “Non è un divario, questa è una bancarotta costituzionale“. Secondo Giacalone, la situazione viola i principi della Costituzione che stabilisce di “assicurare a capaci e meritevoli di andare avanti e di poter approfondire gli studi fino all’eccellenza, al di là di qualsiasi ostacolo di tipo sociale”. Il giornalista ha sottolineato come qui si tratti addirittura di un “ostacolo di tipo geografico“, dove conta semplicemente “dove ti trovi”. Una bancarotta sociale che mette “l’insieme delle persone in una condizione di enorme svantaggio che svantaggia il Paese”.

Un problema strutturale che si aggrava nel tempo

Il divario di apprendimento rappresenta una criticità strutturale che affligge il sistema italiano da oltre vent’anni. I gap emergono già nella scuola primaria ma si amplificano progressivamente, raggiungendo il picco nella secondaria di secondo grado. Le percentuali di studenti che non raggiungono il livello minimo di competenze sono drammatiche in Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, dove oltre il 60% degli studenti si colloca sotto la soglia Invalsi per italiano e matematica, contro una media nazionale del 45%. Giacalone ha respinto le giustificazioni tradizionali: “Non è una questione di insegnanti o di risorse, ragazzi, ma per forza, in piena denatalità non è che mancano gli insegnanti, se fra poco mancano gli alunni”.