Piano casa docenti e ATA, Valditara incontra assessore Lombardia Franco: “Risposte concrete al disagio abitativo di chi lavora per i nostri giovani” Di

“Bene l’incontro di oggi tra l’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, e il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Obiettivo comune è quello di individuare proposte e soluzioni in vista dell’inizio dell’anno scolastico”. Così il presidente Attilio Fontana commenta il confronto odierno avvenuto a Palazzo Lombardia tra l’assessore Franco e il ministro Valditara.

“Uno scambio di idee utile e proficuo – commenta l’assessore Paolo Franco – che ha avuto come focus centrale il tema delle disponibilità abitative per insegnanti e personale scolastico. Un percorso avviato da tempo e che proseguirà nelle prossime settimane“.

Valditara: “Risposte concrete al disagio abitativo di chi lavora per i nostri giovani”

“Ho avviato oggi un confronto proficuo con regione Lombardia: il “piano casa” per il personale della scuola, che ho lanciato alcuni mesi fa, compie un passo avanti importante. L’obiettivo è dare risposte concrete al disagio abitativo di chi lavora per i nostri giovani”: così il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara al termine dell’incontro di questo pomeriggio a Palazzo Lombardia con l’assessore regionale alla casa e all’housing sociale Paolo Franco sul tema delle disponibilità abitative per insegnanti e personale scolastico. Un “percorso che proseguirà nelle prossime settimane”, hanno condiviso Ministro e assessore.