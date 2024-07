Dispersione scolastica verso i minimi storici: l’Italia si avvicina agli obiettivi europei Di

L’Italia celebra un importante traguardo nella lotta alla dispersione scolastica. Secondo i dati Invalsi, il tasso di abbandono scolastico è sceso al 10,5%, il più basso da quando è iniziata la rilevazione nel 2019.

Un risultato che avvicina il Paese all’obiettivo del 10,2% fissato dal PNRR per il 2025 e fa ben sperare per il raggiungimento del target europeo del 9% entro il 2030.

Un calo significativo anche nella dispersione implicita

Particolarmente incoraggiante è il calo della dispersione scolastica implicita, che riguarda i giovani che, pur terminando il percorso di studi, non acquisiscono le competenze fondamentali. Il tasso si attesta al 6,6%, in netto miglioramento rispetto all’8,7% del 2023. Un dato positivo che riguarda tutte le regioni, con il Sud e le Isole che scendono sotto la soglia psicologica del 10%.

Sud in rimonta: progressi in italiano e matematica

I dati Invalsi evidenziano un netto miglioramento degli apprendimenti nelle regioni del Sud, in particolare in italiano e matematica. In alcune regioni, come Calabria e le Isole, i progressi sono addirittura doppi rispetto a quelli registrati nel Nord Italia. Un segnale importante che dimostra l’efficacia degli interventi mirati a colmare il divario tra Nord e Sud.

Agende Nord e Sud: investimenti mirati per contrastare la dispersione

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha messo in campo diverse iniziative per contrastare la dispersione scolastica e le disuguaglianze territoriali. Tra queste, le Agende Nord e Sud, finanziate con 545 milioni di euro, mirano a potenziare gli apprendimenti, aumentare il tempo scuola e rendere la scuola un punto di riferimento per studenti e famiglie anche durante l’estate.

Un milione di studenti alla scuola d’estate

Per contrastare la dispersione scolastica e offrire un’alternativa valida ai centri estivi privati, il Ministero ha promosso il Piano Estate, che prevede l’apertura di oltre 4.500 scuole durante i mesi estivi. Un’opportunità importante per garantire continuità educativa e contrastare la povertà educativa.