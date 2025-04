Dispersione scolastica, Valditara: “Sotto la soglia del 10%, mai così bassa negli ultimi anni. La sua lotta è tra gli obiettivi del PNRR, i risultati stanno arrivando” Di

La dispersione scolastica in Italia ha raggiunto un nuovo minimo storico, scendendo al 9,4% nel 2024. È quanto annuncia il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un’intervista a Il Messaggero. Un risultato che rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro l’abbandono scolastico, un fenomeno che ha sempre rappresentato una delle principali sfide per il sistema educativo.

Secondo i dati raccolti da Invalsi, la quota degli abbandoni scolastici prima del diploma è scesa ulteriormente, scendendo per la prima volta sotto la soglia del 10%. Un risultato che è stato raggiunto grazie a un lavoro mirato e a una serie di interventi messi in campo dal ministero, tra cui il piano Agenda Sud, che ha consentito di intervenire in modo mirato sul territorio e di coinvolgere i ragazzi sia sul piano didattico sia sul piano delle competenze extracurriculari.

“Il contrasto alla dispersione scolastica è tra gli obiettivi del Pnrr, quindi di primaria importanza per l’Italia”, spiega il ministro Valditara. “Contro la dispersione scolastica sono stati stanziati 325 milioni, tra fondi Pnrr e fondi ministeriali, per finanziare attività didattiche anche extrascolastiche. Un intervento mirato a potenziare le competenze trasversali degli alunni per accompagnarli il più avanti possibile negli studi”.

I risultati stanno arrivando, e il ministro Valditara annuncia che il progetto Agenda Sud proseguirà, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più ragazzi e di ridurre ulteriormente la dispersione scolastica.

I dati sulla dispersione scolastica

Secondo i dati dell’Ufficio studi della CGIA, la regione maggiormente in difficoltà è la Sardegna, che nel 2023 ha registrato un tasso di abbandono scolastico del 17,3%. Seguono la Sicilia con il 17,1% e, sorprendentemente, la Provincia di Bolzano con il 16,2%.

In termini assoluti, il maggior numero di giovani che hanno lasciato la scuola prematuramente è riferito alla Campania, con 72.000 unità, seguita dalla Sicilia con 62.000, dalla Lombardia con 53.000 e dalla Puglia con 38.000. Rispetto al 2019, la variazione percentuale del tasso di abbandono è in calo in quasi tutte le regioni.

Tuttavia, la dispersione scolastica in Italia è ancora un problema grave, con l’Italia e Cipro al terzo posto per l’abbandono della scuola dei giovani tra i 18 e i 24 anni, con un tasso del 10,5% sulla popolazione corrispondente. Solo la Spagna con il 13,7% e la Germania con il 12,8% presentano un risultato peggiore del nostro.

I dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito mostrano che nell’anno scolastico 2023/2024 gli alunni iscritti nelle scuole statali secondarie di II grado erano 2.631.879. Di questi, il 51,4% frequentava un liceo, il 31,7% un istituto tecnico e il 16,9% un istituto professionale. A livello regionale, invece, la situazione è di segno opposto nelle realtà territoriali dove le attività produttive sono più diffuse e competitive rispetto al resto del Paese.